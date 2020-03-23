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Телеканал СТБ покаже 12-серійну мелодраму «У кожного свій обман»

23.03.2020

З 6 квітня на телеканалі СТБ стартує прем’єра 12-серійної мелодрами «У кожного свій обман» від відомого українського режисера Анатолія Матешка (виробництво IVORY films). З понеділка по четвер о 20:00 у слоті «СТБ-серіал» глядачі стежитимуть за долею Лізи Лапшиної, розмірене життя якої кардинально змінюється після загадкового зникнення чоловіка.

Ліза – талановита лікарка-гінекологиня. Вона допомагає відчути радість материнства навіть тим жінкам, які вже зневірилися народити дитину. А ось сама Ліза через вроджену хворобу серця матір’ю стати не може. Вони з чоловіком змирилися з цим і знайшли сенс життя в роботі: Ліза будує кар’єру, у Олексія справи в бізнесі теж йдуть дуже добре. Але несподівано все перевертається з ніг на голову – Олексій їде у відрядження, на ранок Ліза дізнається, що машину чоловіка знайшли у річці, а його тіло не вдалося відшукати.

У цей непростий період Ліза знайомиться з амбітною й ефектною акторкою Мартою. Чим більше вони спілкуються, тим зрозумілішим стає, що їх зустріч не випадкова – життя незнайомих раніше дівчат тісно переплетені, а у зниклого Олексія, судячи з усього, було чимало таємниць.

«Ця історія мене вразила своїм несподіваним фіналом, – зізнається режисер Анатолій Матешко. – В основі сценарію доля двох жінок, різних за віком, за соціальною приналежністю, за культурним рівнем і своїми переконаннями. Між ними не може бути нічого спільного. Вони живуть різними інтересами, ходять різними дорогами й зустрітися, здавалося б, не повинні. Одна – лікарка, інша – акторка. Але життя підносить такі несподівані сюрпризи, такі круті події та важкі випробування, що в результаті наші героїні виявляються здатними на дуже сильні вчинки й стають близькими, рідними людьми».

Виробництво: IVORY films

Автор сценарію: Марія Рождественська

Режисер-постановник: Анатолій Матешко

Оператор-постановник: Артем Васильєв

У ролях: Ольга Павловець, Дмитро Пчєла, Анастасія Чепелюк, Сергій Радченко, Ірина Калашникова, Ігор Рубашкін, Анастасія Матешко, Віталій Салій, Тимур Ібраімов та інші.

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