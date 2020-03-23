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«Сліпа» 32 серія: Зло від найдорожчої людини

23.03.2020

23 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 32 серія проєкту «Сліпа», заснованого на реальних історіях людей. Чи зможе бабуся Люба допомогти Дарині. Останнім часом дівчину почали мучити нічні кошмари, в яких їй хоче нашкодити її власна дитина. Детальніше читайте в матеріалі.

сліпа

Життя 26-річної Дарини ще недавно складалося добре. Вони з Олегом, знаючи, що скоро стануть батьками, мріяли про весілля. Але останнім часом молоду жінку почали мучити нічні кошмари, які її дуже лякали. Зрозумівши, що погані сни приходять не просто так, Дарина вирішила звернутися за допомогою до бабусі Люби.

Сліпа розповіла Дарині, що їй дійсно загрожує небезпека. Хтось із близьких хоче вбити її ненароджену дитину. Дівчина дуже хвилювалася, адже була вагітна.

Спочатку Дарина подумала, що нашкодити їй хоче її близька подруга, адже саме з нею раніше зустрічався її коханий. Потім підозри впали на Юрія, колишнього хлопця Дарини. Однак Сліпа запевнила, що це не вони. Жінка була в розпачі. Вона дуже хотіла уберегти себе і свою дитину від біди. Яке ж було її здивування, коли Дарина зрозуміла, що нашкодити їй хоче власна мати. Права чи була жінка і чому підозри впали на маму? Дивіться детальніше в 32 серії.

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