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«Сліпа»: чим зацікавлять 31 і 32 серії від 23.03.2020

23.03.2020

Сьогодні, 23 березня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 31 і 32 серії проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Це історія про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Детальніше читайте в матеріалі.

слепая

У 31 серії серіалу «Сліпа» по допомогу до бабусі Люби звернулася Ольга Левченко. Нещодавно жінка побачила, як на вікно в її кухні сів ворон і постукав у вікно. Жінка знала, що це поганий знак, який віщує смерть…

У 32 серії серіалу «Сліпа» до бабусі Люби звернулася Дарина. Останнім часом дівчину почали мучити нічні кошмари… Вона боялася, що це провісник майбутньої біди …

Дізнайтеся всі подробиці в 31 і 32 серіях серіалу «Сліпа» від 23.03.2020.

Video: «Сліпа»: чим зацікавлять 31 і 32 серії від 23.03.2020

Сліпа - 31 і 32 серії на сайті СТБ вже 23.03.2020. Про що сюжет 31 і 32 серії фільму Сліпа читайте в анонсі

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