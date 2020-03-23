23 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 31 серія проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Ользі Левченко. Нещодавно жінка побачила, як на підвіконня в її кухні сіл ворон і постукав у вікно. Вона знала, що це поганий знак, який віщує смерть… Детальніше читайте в матеріалі.

Ольга Левченко все своє життя присвятила сім’ї і хоча вона не була домогосподаркою, а працювала перукарем в салоні краси, чоловік Андрій, син Остап та невістка Ліля завжди були для неї на першому місці. Одного разу Ольга побачила ворона на своєму підвіконні, який стукав у вікно. Жінка відчула на серці тривогу. Стурбована недобрим знаком, Ольга вирушила до бабусі Люби.

Сліпа розповіла, що її родині дійсно загрожує небезпека. І його причина ‒ подарунок, який і призведе до смерті. Ольга дуже злякалася. Спочатку вона запідозрила свою невістку. Жінка була впевнена, що саме Ліля хоче вбити її сина. Однак Оля помилилася. Насправді зло задумав її син. Але кому хотів нашкодити Остап? І чи вдасться Ользі врятувати свою сім’ю? Деталі дивіться в 31 серії.

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