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Прем’єра «Ніщо не трапляється двічі»: що чекає на глядачів у 9 і 10 серії від 23.03.2020

23.03.2020

Сьогодні, 23 березня, о 20:00 ми побачимо продовження драматичного фільму «Ніщо не трапляється двічі», а саме 9 і 10 серії. Звертаємо вашу увагу, що багатосерійний фільм ми побачимо з найперших серій. Чого чекати глядачам від 9 і 10 серії – дізнаєтеся в матеріалі!

У 9 та 10 серіях фільму «Ніщо не трапляється двічі» ви дізнаєтеся, що

Вадим відвозить закохану Машу в Іспанію. Телеведучій Аглаї пропонують зробити ток-шоу про покійну оперну діву Лідію Потєхіну. Ніхто не знає, що діва зіграла фатальну роль у долі героїні «Ніщо не трапляється двічі» Аглаї. А між тим нотаріус кличе Аглаю, щоб оголосити заповіт покійної Лідії Миколаївни Потєхіною.

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Огнев и Маша в Испании. Он сразу предлагает ей жениться, героиня «Ничто не случается дважды» Маша – на седьмом небе от счастья. Но когда она видит наряд, не знает, что и думать: платье пошито по моде 90-х… Маша не знает, что именно в таком платье появилась на пограничной заставе в начале 90-х ее мама Катя. Аглая встречается с Викентием, отцом Юры, чтобы обговорить детали завещания покойной оперной певицы Лидии.

Детальніше дивіться в 9 і 10 серіях «Ніщо не трапляється двічі» від 23.03.2020.

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