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«Ніщо не трапляється двічі»: коли прем’єра продовження фільму

23.03.2020

Після фіналу першої частини «Ніщо не трапляється двічі» ніхто з глядачів не залишився байдужим. Новина про старт зйомок продовження історії кохання тривалістю у 20 років викликала бурю емоцій і захоплення шанувальників фільму. Вже 30 березня ми побачимо продовження «Ніщо не трапляється двічі»! Що ж для нас приготувала королева мелодрам Оксана Байрак? І коли відбудеться прем’єра картини?

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Уже 30 березня 2020 року ми побачимо довгоочікувану прем’єру «Ніщо не трапляється двічі»-2. Нас чекають 8 неймовірних серій, сюжет яких торкнеться найвіддаленіших куточків душі глядачів. Неповторна авторка багатосерійного фільму, який побив всілякі рейтинги за результатами переглядів, Оксана Байрак розповіла, чого ж нам чекати від продовження цієї неймовірної історії:

Чекати краси і кохання! Як завжди, глядача на вістрі того, що відбувається, буде тримати інтрига неймовірних чуттєвих подій, підтримана чудовою грою акторів і естетикою візуального ряду. Звичайно ж, я знаю про сподівання мільйонів шанувальників нашого фільму, які чекають на щасливий фінал. На возз’єднання головних героїв — Огнєва та Маші. Чи станеться це? У своїй відповіді зараз (сміється. — Прим. ред.) я ставлю три крапки.

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Не пропустіть вже 30 березня прем’єру продовження багатосерійного фільму «Ніщо не трапляється двічі» на телеканалі СТБ!

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