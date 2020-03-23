Організатори міжнародного конкурсу заявили, що учасники, які повинні були змагатися за перемогу в Євробаченні цього року, представлять нові пісні у 2021-му. Подробиці оновлених правил читайте просто зараз!

Організатори Євробачення вирішили, що відповідно до правил конкурсу, пісні цього року не матимуть права брати участь у 2021 році. На свій розсуд мовники можуть вирішити, кого з артистів відправити у 2021 році: представника 2020 року або нового.

Також організатори конкурсу просять громадськість зберігати спокій, поки вони опрацьовують практичне застосування цих ідей найближчим часом.

Більше на тему: Руслан Квінта про гурт Go-A: Я зрозумів, що це переможець

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ