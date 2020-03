Коронавірус: перші хороші новини

За даними ВООЗ COVID-19 визнаний пандемією. Поширення вірусу досягло світового масштабу. Влада країн, а також ЗМІ намагаються проінформувати своїх громадян про серйозність і відповідальність кожного за свої життя, а також за самопочуття близьких. Однак по закінченню більше трьох місяців, інтернет-простір заповнився страхітливими або фейковими новинами. Редакція STB.UA пропонує ознайомитися з першими реальними і хорошими новинами.

У світлі останніх подій світ огортає паніка і страх. Але давайте згадаємо, що «наскільки людина перемагає страх, настільки вона — людина». І щоб у цьому кожному допомогти, ми зібрали для вас кілька дійсно хороших новин, які відбулися завдяки свідомості людства, а також здатності планети переживати незримі трансформації.

Китай вже закрив останню лікарню, яка надавала необхідну допомогу хворим на COVID-19. Обумовлено це тим, що число заражених досягло одиниць, у порівнянні з кількістю захворілих на момент піку пандемії в Китаї.

Ба більше, зафіксовано випадок повного одужання 103-річної китайської бабусі, яка лікувалася протягом 6 днів в Ухані.

У Модені (Італія) вилікували 95-річну пацієнтку, яка була заражена COVID-19. Місцеві лікарі дали їй прізвисько «Бабуся-надія».

Газета «New York Post» заявила, що Китай вже тестує більше п’яти варіантів вакцин. Над розробкою працює вісім інститутів вірусології. Як повідомляє South China Morning Post зафіксовані перші ознаки прогресу проти коронавіруса: в епіцентрі провінції Хубей не було зареєстровано нових випадків зараження, а також за межами столиці провінції. Вчені вказали на успіхи в розробці вакцин і ліків.



Також Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус повідомив про старт перших тестів вакцин від COVID-19!

Ніл Браун — один з перших добровольців у світі, якому ввели вакцину. Чоловік пішов на ризик заради своїх дітей, щоб показати гідний приклад! А в китайському місті Ухань ввели нову вакцину від коронавіруса добровольцям. В експерименті брали участь 108 чоловік у віці від 18 до 60 років. Їх розділили на три групи по 36 чоловік і ввели низьку, середню і високу дозу вакцини.



Ба більше, видання «The Guardian» опублікувало статтю під назвою: «Китайські ліки від грипу «явно ефективні» для лікування коронавіруса». Медична влада у Китаї заявили, що препарат, який використовується в Японії для лікування нових штамів грипу, виявився ефективним у пацієнтів з коронавірусом. Представник китайського міністерства науки і технологій — Чжан Сіньмінь — сказав, що вакцина, розроблена дочірньою компанією Fujifilm, дала обнадійливі результати в клінічних випробуваннях в Ухані і Шеньчжені за участю 340 пацієнтів. У той же час джерело в міністерстві охорони здоров’я Японії припустило, що препарат не такий ефективний у людей з більш важкими симптомами.

Однак це лише перший крок до поліпшення всесвітньої ситуації і порятунку людей. А поки вакцина буде потребувати схвалення уряду для повномасштабного застосування на пацієнтах з COVID-19, адже спочатку він був призначений для лікування грипу. А також подальша дія препарату вимагає ще тривалого аналізу.

Поки світ бореться з епідемією, коронавірус вражає своїми «побічними» ефектами. Туристичні міста як ніколи спорожніли. У той же час зупинилися масові авіасполучення і потік людей. Планета знайшла шанс трохи відновитися і перші результати показала Венеція. CNN повідомило, що жителі міста помітили, що вода стала набагато чистішою. Стало видно риб, яких раніше навіть не було у зв’язку з трафіком на каналах. І нехай такі зміни обумовлені осадами на дні, якість повітря покращилася, як повідомляє мерія Венеції.

