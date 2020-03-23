Зелена цибуля — незамінний інгредієнт для приготування різноманітних страв. Як правило, ми використовуємо її у літній сезон, коли зелені багато. Але як вирощувати зелену цибулю ранньою весною, коли додаткові вітаміни будуть дуже доречні? Відповідь проста: зробити це в домашніх умовах! Про те, як вирощувати зелену цибулю на підвіконні, розповіли експерти «Все буде добре». Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Підготовка матеріалу

Для посадки вибирають неушкоджені голівки ріпчастої цибулі з ознаками проростання діаметром від 2 см. Якщо ви купили цю цибулю в магазині, то слід замочити її в гарячій воді на 20–30 хвилин. Також варто зняти сухе лушпиння з цибулі та обрізати верхівки, залишивши пеньок в 1 см.

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Як вирощувати зелену цибулю в ґрунті

Як ємність для посадки візьміть пластиковий контейнер. Приготуйте субстрат зі змішаних в однакових пропорціях землі та піску. Далі необхідно прогріти отриману суміш у духовці або ошпарити окропом — так ви знищите мікроорганізми та паразитів. Також ви можете купити у квітковому магазині суміш для кактусів.

Порядок посадки зеленої цибулі в ґрунті:

Засипте суміш в контейнер, розрівняйте її та полийте теплою водою. Висаджуйте цибулини у ґ рунт неглибоко, з невеликою відстанню. Поставте контейнер на світле і тепле підвіконня.

Вам необхідно регулярно поливати ґрунт, уникаючи його пересихання. Крім того, стежте за температурою повітря: вона повинна становити +22—26 °С.

Як вирощувати зелену цибулю у воді

Це найбільш економний спосіб, оскільки не вимагає додаткових матеріалів. Як ємність для висадки ви можете використовувати все що завгодно — будь-яку баночку, пластиковий стакан або навіть лоток для яєць. Живильним середовищем послужить водопровідна вода, тільки її слід попередньо відстояти, щоб позбутися хлору.

Порядок посадки зеленої цибулі у воді:

Налийте в ємність трохи води. Помістіть цибулину так, щоб у воді опинився тільки кінчик цибулини. Для цього потрібно вибрати відповідну ємність, в якій цибулина застрягне, не торкаючись дна. Поставте цибулину в прохолодне темне місце, поки не відросте коріння. Як тільки це відбудеться, переставте ємність на підвіконня.

Міняйте воду 1 раз на добу в перші 2—3 дні, далі 1 раз на 7—10 днів. Не забувайте стежити за рівнем води, підливаючи нову при випаровуванні, і знищувати підгнилі цибулини.

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