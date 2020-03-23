Гороскоп на 24 березня 2020 року допоможе вам прийняти правильне рішення. Кому варто присвятити весь день роботі, а хто повинен подбати про своє здоров’я? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овни

Прекрасний день для спілкування та налагодження контактів. Однак краще обмежити особисті зустрічі і віддати перевагу спілкуванню по телефону.

Тельці

Відмовтеся від суєти і зайвих зустрічей із друзями. Складіть план найважливіших завдань і дотримуйтесь його. Вечір проведіть у колі сім’ї.

Близнюки

Вам варто зосередити свою увагу на роботі. На вас покладають великі надії. Не підведіть своє начальство.

Раки

День варто присвятити роботі та накопиченню грошей. Якщо потрібно, зверніться за допомогою до близького друга. Приділіть увагу дітям.

Леви

У вас багато роботи. Ви злегка переживаєте за своїх близьких. Однак не варто хвилюватися, поки їм нічого не загрожує. Займіться саморозвитком і духовними практиками.

Діви

Не виключена фінансова удача, пов’язана з виграшем або покупкою. Однак будьте уважні й не кидайте гроші на вітер.

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Терези

У вас накопичилося багато справ. Прийшов час завершити розпочате. Не відволікайтеся на дрібниці й тоді все встигнете. Купуйте вітаміни. Вони вам потрібні.

Скорпіони

Імовірно, вас чекає швидке підвищення по службі, але спершу доведеться виконати відповідальне доручення керівництва. Так що зірки радять зосередитися. І намагайтеся не виходити на вулицю.

Стрільці

Небезпечний день. Є ризик застудитися. Тому вам варто серйозно зайнятися своїм здоров’ям. Все у ваших руках.

Козероги

Зосередьте всю увагу на сім’ї. У вас є якась недомовленість. Через це можуть виникнути суперечки. Можливо, варто поговорити по душам?

Водолії

Нікого не слухайте і йдіть своєю дорогою. Якщо чітко слідувати плану, ви швидко досягнете мети. Однак варто відмовитися від обману й нечесної гри. Це тільки зашкодить.

Риби

Ви дуже слабкі. Варто звернути особливу увагу на своє здоров’я. Але не панікуйте. Все буде добре. Просто побережіть себе.

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