Ексклюзивно в програмі «Вікна-новини» на СТБ ексміністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька розповість про актуальну інформацію щодо коронавіруса. Бути грамотно поінформованим особливо важливо в момент поширення епідемії фейкових новин. Що з усіх теорій може дійсно врятувати від зараження на COVID-19, а що є звичайним міфом — дізнайтеся в сюжетах програми «Вікна-новини» о 17:30 і 22.00 на СТБ!

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Добірку найнезвичайніших і безглуздих міфів розвіє ексміністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька. Особливо важливо не загубитися у величезному потоці інформації, яка не підкріплена фактами і офіційними даними. Тому в продовженні спецпроєктів програми «Вікна-новини» ви дізнаєтеся більше наукових фактів, а не домислів. Якої температури насправді боїться коронавірус, і чи боїться він її взагалі? Чи допомагають гарячі ванни або крижані обливання вранці? Чи варто замислюватися про еміграцію, наприклад, в Гренландію або Африку?

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«Найкращий запобіжник у боротьбі з епідемією — зміцнення свого імунітету, суворе дотримання гігієни і самоізоляція», — каже ексміністерка охорони здоров’я.

Дивіться спецпроєкт «Вікна-новини» з Зоряною Скалецькою, щоб грамотно підійти до захисту та самоізоляції. Дізнайтеся о 17:30 і о 22:00 на телеканалі СТБ, що може дійсно врятувати від зараження на COVID-19, а що є звичайним міфом.

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