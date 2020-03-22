У 6 випуску «Один за всіх»-15 ми побачили сумну історію двох маленьких братів. Одинадцятирічний Діма благав команду проєкту врятувати його семирічного братика Андрія. Батько хлопчиків після розлучення виграв всі судові засідання і зробив все, щоб діти залишилися з ним. Попри це, ексдружина посеред ночі увірвалася до будинку і викрала молодшого сина. Маленький Дмитрик впевнений, що братові загрожує смертельна небезпека поруч з матір’ю. Які шокуючі подробиці вдалося дізнатися в студії і який фінал отримала ця історія – читайте в матеріалі.

У студії з’явився одинадцятирічний Діма. Хлопчик розповів про жахи тієї ночі, коли мати забрала Андрія. Під час сварки Юлія кинула в бабусю молоток, але потрапила Дімі в руку. Але це далеко не всі кошмари, які довелося пережити хлопчикам від рідної матері. Зараз братикам не дозволяють бачитися і говорити по телефону. Діма крізь сльози зізнався, що безмежно сумує і потайки дзвонить братові, щоб переконатися, що мати його не ображає.

«Я дуже хвилююся за свого братика тому, що він зараз живе у страшних умовах. Моя мати може змусити пити горілку, курити кальян, може побити, залишити його самого вдома, як це було зі мною», – розповідає Діма.

У свою чергу Юлія не шкодує про скоєне. Вона нічого не хоче чути про повернення Андрія додому. Більш того, жінка навіть готова насильно забрати старшого сина до себе, адже знайшла для хлопчиків нового татка. Свого колишнього чоловіка Юлія вважає монстром. Вона стверджує, що всі розповіді Діми – брехня. Експертів обурило те, що жінка в усьому звинувачує лише колишнього чоловіка і не бачить своєї провини.

Батько хлопчиків Володимир шокував студію історіями про те, як мати недбало ставиться до хлопчиків і зовсім за ними не стежить. Бачачи, що батьки не хочуть йти на компроміс Михайло Присяжнюк запросив до студії братиків, які не бачилися цілий рік. Це був дійсно найзворушливіший момент за весь випуск. Але чи змогли батьки домовитися заради щасливого майбутнього своїх дітей?

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