Гороскоп на тиждень з 23 по 24 березня 2020 року розповість, як провести цей тиждень незабутньо, хоч і вдома! Всесвіт не випадково подає нам знаки, головне – навчитися їх помічати. Якими будуть прийдешні сім днів? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 23 по 29 березня 2020 року від експертів проєкту «Слідство ведуть екстрасенси».

Гороскоп на тиждень – Овни

У вас буде досить одноманітний тиждень. Але для Овнів це – не біда! Ви і так любите тишу і спокій, і рідко розмінюється на гучні гулянки. Гуляйте на свіжому повітрі, відпочивайте, проводьте час з близькими!

Гороскоп на тиждень – Тельці

Зірки обіцяють Тельцям прекрасний тиждень і цікаве проведення часу. Цей тиждень – найвдаліший час для нових починань! Запишіться на хороші онлайн-курси, займіться тим, про що давно мріяли!

Гороскоп на тиждень – Близнюки

У представниць знака Близнюки буде вельми насичений тиждень. І багато в чому від них залежить, чи стане березневий карантин кроком назустріч щастю або ж обернеться суєтою. Астрологи радять приготуватися до активних дій, тому що зміни все одно увірвуться в життя – і тільки особисті зусилля можуть направити відбувається в правильне русло.

Гороскоп на тиждень – Раки

На цьому тижні Ракам доведеться розвивати в собі стійкість і твердість. Боятися цього не варто: згодом ці якості послужать хорошу службу. Навесні 2020 року життя навчить виходити не тільки сухими з води, але і переможцями з суперечок. Проведіть час на карантині з користю, і тоді у вас все буде добре!

Гороскоп на тиждень – Леви

В кінці березня вам вдасться подолати перешкоди і добитися більшої свободи. Якщо тема обмежень і блоків свідомості є актуальною, то можна спробувати зробити щось таке, на що раніше було складно зважитися. Останнім часом ви занадто недовірливі, вам потрібно більше думати про ризики і полюбити себе!

Гороскоп на тиждень – Діви

Успішний напрямок на цьому тижні для вас – пошук відповідей, рішення загадок, розслідування випадкових подій. За словами екстрасенсів, вам вдасться відкрити завісу таємниці над подіями і фактами, які раніше навмисно ховалися. Вносьте в своє життя режим дня, тоді вам буде легше.

Гороскоп на тиждень – Терези

Ці сім днів сподобаються активним Терезам, які люблять обертатися в діловій сфері, рухатися і жити насиченим, повним життям. Пропозицій і можливостей буде хоч відбавляй, але варто уникати неперевіреної інформації та сумнівних авантюр. Але подбайте про своє самопочуття! У швидкому вирі справ і роботи, не забудьте берегтися від вірусів і поганого самопочуття!

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

На цьому тижні у Скорпіонів великий шанс напрацювати на премію, влаштувати особисте життя або ж якось інакше знайти бажане в цьому житті. Зараз для вас важливо найбільш ефективно проявити себе у всьому, розосередити сили і увагу на важливі цілі: так вийде досягти успіху набагато швидше.

Гороскоп на тиждень – Стрільці

Кінець березня для вас відмінно підійде для того, щоб навести порядок в житті. Не варто тягнути до квітня або літа, почати краще вже зараз. Стрільцям потрібно пам’ятати і про те, що намагатися потрібно в першу чергу для себе, а не заради схвалення громадськості. Виправляти і міняти потрібно те, що ви самі вважаєте недоліком чи проблемою. Погоня за ідеалами – безглузда справа через їх недосяжність. Думайте і працюйте над собою!

Гороскоп на тиждень – Козероги

У представників знаку Козерога зростуть шанси знайти нове для себе захоплення або відновити справи, які не вдалося завершити колись раніше. Колишні перешкоди зникнуть, та й небесні світила будуть на боці Козерогів. Не бійтеся невдач, вони роблять вас сильнішими!

Гороскоп на тиждень – Водолії

Зараз Водолії можуть зіткнутися з сумнівами. Зважуючи всі за і проти, варто пам’ятати не тільки про оточуючих, а й про особисті інтереси. Крім того, гороскоп сприятливий для ділових подвигів, і якщо поки немає можливості просунутися по кар’єрних сходах, можна просто провести медитацію для залучення грошового успіху: так вийде відкрити грошові канали та відновити енергетику. Головне – робіть все це в гарному настрої!

Гороскоп на тиждень – Риби

На цьому тижні про допомогу можуть попросити ваші рідні. Коли це станеться, екстрасенси радять обов’язково прислухатися до внутрішнього голосу і підказкам інтуїції. Якщо допомога зажадає від вас надмірних зусиль або вкладень, необхідно ретельно подумати, але рідним потрібно допомагати! Думайте про себе, але не забувайте про близьких!

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