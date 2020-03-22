Гороскоп на 23 березня 2020 року розповість, як з користю провести понеділок на карантині. Кому не потрібно розслаблятися, а кому можна сміливо зайнятися домашніми справами. Дізнайтеся більше в гороскопі на 23 березня від екстрасенсів СТБ!

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Овен

Сьогодні ваша інтуїція підкаже вам, як правильно вчинити в ситуації, що склалася. Дійте за велінням серця, а не рекомендаціями друзів. Тоді на вас чекає успіх.

Телець

23 березня на вас чекають хороші звістки в особистому житті. Саме час скористатися карантином і присвятити свій час стосункам.

Близнюки

Близнюкам варто бути максимально уважним до свого самопочуття. Сидіть на карантині вдома, скористайтеся такою можливістю. Так ви швидше повернетеся в форму і зміцните свій імунітет.

Рак

23 березня у Раків буде сприятливий момент для вирішення особистих питань. Відкладіть усі думки про роботу в сторону. Приділяйте вдома весь свій час сім’ї. Рідні вкрай потребують вашої підтримки та уваги.

Лев

Багатьом стає некомфортно перебувати під постійним тиском. Дайте опонентам свободу вибору. Не вказуйте близьким, як їм краще вчиняти.

Діва

Все задумане можна і потрібно втілювати в реальність. Поки карантин, займіться домашніми справами, на які у вас не вистачало часу раніше. Не відкладайте на потім.

Терези

Відпустіть все старе і те, що не склалося. Досить картати себе за деякі вчинки. Обставини склалися потрібним чином, щоб в подальшому ви отримали тільки вигоду.

Скорпіон

Сьогодні можна успішно оновити гардероб. Під час карантину добре здійснювати покупки онлайн. Займіться цим сьогодні ввечері, не пошкодуєте.

Стрілець

Стрільці втратили лік часу. Однак пам’ятайте, що робочий день навіть у домашніх умовах такий же робочий. Тому ви так само можете проявляти ініціативу і приймати вигідні пропозиції.

Козеріг

Зробіть перший крок до примирення. Довгі сварки не приведуть ні до чого хорошого. Сьогодні ваш партнер максимально налаштований на розмову.

Водолій

Дійте, як вважаєте за потрібне, і не дозволяйте іншим збивати вас з вірного шляху. Не закривайтеся у собі, а навпаки, поділіться враженнями з близькими. Вони точно дадуть слушну пораду.

Риби

Якщо для когось карантин — це випробування, то у вашому випадку все навпаки. Ви і ваш партнер відчуєте неймовірну близькість, коли можна пізнавати одне одного, ставати ближче і приділяти весь вільний час.