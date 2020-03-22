Вже близько півроку Владислав знаходиться в запорізькій лікарні. Чоловік втратив пам’ять, тому не знає, чи є у нього родичі і чи був він одружений. Лікарі стверджують, що на ноги Владислав не стає. Знайшли його на околиці Неаполя (Італія) з пробитою головою і пошкодженими нижніми кінцівками. Що вдалося встановити команді проєкту «Таємниці ДНК» і які результати показали тести ДНК у 4 випуску — читайте в матеріалі.

Після сюжету «Вікна-новини» на телеканал СТБ надійшло кілька дзвінків від ймовірних родичів. Також журналісти і пошуковики проєкту «Таємниці ДНК» змогли встановити, хто ж є біологічними родичами. У студію приїхала волонтерка, яка в пам’ять про свого померлого батька почала допомагати всім нужденним, в тому числі і Владиславу. Ще одна волонтерка з Італії розповіла, що вони так і не знайшли родичів в Україні. Протягом 11 років чоловік провів по лікарнях.

Команда проєкту «Таємниці ДНК» виконала неймовірну роботу. Була відправлена величезна кількість запитів до державних установ. Від міграційної служби було отримано адресу, за якою нібито прописаний Владислав. Але там ніхто не чув про такого.

Один із ЖЕКів Запоріжжя надав команді іншу адресу, за якою 20 років тому був прописаний Владислав. Там жінка зазначила, що ніхто не знає про Владислава Клименко. Ба більше відмовилася розмовляти з журналістами. Пізніше з’ясувалося, що це ймовірна мати Владислава, про що розповіли дві жінки, які були у стосунках з чоловіком. Проходити тест ДНК вона відмовилася. Однак поза камерами погодився брат цієї жінки — Роман.

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На проєкт звернулася 73-річна Юхимія, яка вже більше 20-ти років не може знайти свого сина. Колись давно він поїхав до Росії на заробітки і пропав безслідно. Переглядаючи сюжет про Владислава, її материнське серце тьохнуло. У студію Юхимія приїхати не змогла через стан здоров’я. Але приїхали ймовірні двоюрідні сестри, які розповіли, що звуть чоловіка Павло. Колись у Росії його обікрали і з тих пір вони нічого не чули про нього.

До редакції звернувся ще один чоловік на ім’я Єгор. Він стверджує, що Клименко — це прізвище його мами. А також, Владислав проживав за адресою його рідної тітки. Тому Владислав може припадати Єгору двоюрідним братом.

Ба більше, знайшли жінку, яка стверджує, що з Владиславом Клименко прожила близько трьох років. Цей чоловік — найбільше кохання в її житті. 20 років тому він зник з її життя. Тому зараз хоче дізнатися, чи зможе йому допомогти. Однак у студію приїхала інша жінка, яка розповіла, що бачила його два тижні тому в електричці. Але побачивши кадри з лікарні, жінка засумнівалася.

Щоб розставити всі крапки над «і», ведуча Тетяна Висоцька відкрила перший тест ДНК. Імовірність того, що Юхимія і Владислав рідні мати і син склала 0%.

Другий тест ДНК показав, що ймовірність того, що Єгор і Владислав двоюрідні брати — 0%.

Третій тест ДНК показав, що ймовірність того, що Роман Клименко і Владислав Клименко є племінником і дядьком — 65%.

Щоб допомогти Владиславу в студію приїхав волонтер з дому милосердя. Вони займаються не тільки опікою, а й реабілітацією! Тому після оформлення паспорта Владислав буде переведений в реабілітаційний центр!

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