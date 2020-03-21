Всесвітній день поезії: історія та особливості свята

Всесвітній день поезії щорічно відзначають 21 березня. Це свято було створено, щоб національні, регіональні та міжнародні поетичні рухи отримали визнання, новий зміст та етап розвитку. Ведучий проекту «Один за всіх», народний адвокат і творець поетичного слова Михайло Присяжнюк поділився своєю історією літературної творчості.

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Поезія — оголена душа поета. Кожен з нас, хоча б раз у житті, але написав кілька римованих рядків. Хтось просто придумав жартівливий віршик, а хтось пов’язав з цим літературним мистецтвом своє життя. Але видатними творцями слова стають одиниці. Не всі здатні у віршованій формі передати багатогранність моменту. Знайти його серед тисяч інших і торкнутися сердець мільйонів людей.

Історія Всесвітнього дня поезії

У середині 30-х років, американська поетеса Тесу Уебб виступила з ініціативою установи свята. Спочатку вона запропонувала відзначати Всесвітній день поезії 15 жовтня, в день народження великого мислителя, філософа і поета Вергілія. США і країни Європи охоче підтримали цю ідею. Щорічно, до 1999 року, люди по всьому світу влаштовували маленькі неофіційні урочистості, оскільки 15 жовтня не було зафіксовано у календарі пам’ятних днів.

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Усе змінилося 15 листопада 1999 року. ЮНЕСКО на 30-й конференції вирішило прийняти резолюцію про заснування дати 21 березня як Міжнародного дня поезії. Його головною ідеєю було нагадувати людям про найбільшу місію і безцінний внесок літературної творчості у культурне життя людства.

Вже у наступному році Всесвітній день поезії вперше, вже офіційно, святкували у Парижі. Сьогодні це свято відзначають в усіх куточках планети: поети об’єднуються, влаштовують літературні вечори, декламують вірші на вулицях міст і з гордістю заявляють про себе.

Ведучий проекту «Один за всіх» Михайло Присяжнюк написав свій перший вірш у віці 12-ти років. Народний адвокат зізнається, що це були перші невпевнені рядки, які він нікому не показував. Перший усвідомлений і завершений вірш народився 16 березня 1999 року. Своїм поетичним творінням Михайло підкорив серце коханої дружини Валерії.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерия Присяжнюк (@valeriyaprisiazhniuk) 16 Мар 2019 в 12:29 PDT

«Колись 17 років тому, ми з тобою розмовляли по міському по кілька годин … Ти читав мені свої вірші. Читав так ніжно і проникливо, що у моїх очах то блищали сльози, то я розпливалася в усмішці … Коли мелодійні рядки стали так близько, так поруч, і всі присвячені мені …. Моє серце назавжди було віддано тобі і твоєму безмежному таланту », – розповіла Валерія Присяжнюк в своєму Instagram.

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Ведучий розповів, що з моменту написання першого вірша, його поетичні рядки пройшли через безліч подій. Нещодавно Михайло Присяжнюк відзначав свій творчий ювілей – 20 років – і на честь цього знаменного дня він написав зворушливого вірша.

«Видано 4 збірки, окремим виданням побачила світ моя поема «Аліска », на більшість рядків написані і виконані пісні, були і літературні нагороди. Зараз я працюю над новою збіркою, яка для мене стане особливою, адже до неї увійдуть вірші рідною українською мовою і багато досить суперечливих творів », – поділився своїми творчими успіхами і планами Михайло.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Присяжнюк (@mikhailprisiazhniuk) 16 Мар 2019 в 3:42 PDT

Вот пролетело двадцать долгих лет,

Так много лиц уже не повстречаю.

Я их прожил достойно – как поэт:

Любя и ненавидя… И теряя…

И пусть моя седая голова

Болеть сильнее стала на погоду,

Не растерял я нужные слова

И будет, что прочесть еще народу…

Храни ГОСПОДЬ всех тех, кого люблю…

Судьба пусть будет их благополучна!

Благодарю за музыку Твою…

Что двадцать лет с душою неразлучна!

М. Присяжнюк

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