У 4 випуску з кухнею «МастерШеф. Професіонали»-2 назавжди попрощався Валентин Брайчук. З етапу кастингу юний професіонал здивував суддів своїм нестандартним баченням і непідробною пристрастю до кулінарного мистецтва. Валентин Брайчук ексклюзивно для сайту STB.UA розповів про свої враження та розмову з Євгеном Клопотенком одразу після вильоту. Про це і не тільки читайте в матеріалі.

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Що ти відчув, коли зрозумів, що покидаєш кухню «МастерШеф. Професіонали»-2?

У той момент мені дуже хотілося забитися в якийсь кут, виїхати на край землі, де тебе ніхто і ніколи не знайде. Але в житті трапляється всяке і завжди потрібно говорити правду. Після вильоту з «МастерШеф. Професіонали»-2 я одразу написав своєму шефу Євгену Клопотенку: «Батько, вибач. Підвів. Мене вигнали». Потім ми з ним зідзвонювалися і він розпитував, що там у мене не вийшло на битві чорних. Я розповів і за шишку і за все інше. Він нагадав, що раніше говорив мені про те, що потрібно трохи простіше все робити і сильно не мудрувати. Але я ж впертий і його не послухав. Тоді я вирішив піти якимось своїм шляхом. Звичайно ж він і команда «100 років тому вперед» підтримали мене, усі дуже переживали та чекали мого повернення.

Чи виправдалися твої очікування від участі у кулінарному шоу?

Я навіть і подумати не міг, що мої очікування виправдаються, ще й більш ніж! Я думав, що це все шоу з прописаним сценарієм, що вже зрозуміло хто стане переможцем… Одним словом, я у весь цей проєкт не вірив. Але після участі я зрозумів, що на «МастерШеф. Професіонали»-2 все насправді. Все було дуже круто і дуже по справжньому.

На проєкті я встиг взяти для себе, звичайно ж, безцінний досвід. Я просто уявляю момент, коли у мене вже будуть діти, я включу своєму синові чи доньці випуск і скажу: «Дивись, ось твій татко в 20 років був на «МастерШеф. Професіонали» 2 сезон». Від цього стає приємно. Це шоу своїми випробуваннями вказало мені на мої слабкі сторони над якими я буду працювати. І звичайно ж, завдяки «МастерШеф. Професіонали»-2 я взяв у своє життя багато знайомств. Я тепер знаю багато хороших людей, наприклад, Едіка Канаряна, Сашу Цвігуна. З Сашком ми продовжуємо далі спілкуватися, кожного дня зідзвонюємося і навалюємо один одному якісь нові ідеї та думки. Ми продовжуємо разом творити і плануємо зробити з ним якісь круті проєкти.

Які у тебе плани на найближче майбутнє?

В планах у мене поїхати за кордон на стажування, можливо в мішленівський ресторан. Зараз у мене вже є пропозиція з Італії та Франції. Як тільки у нашій країні та світі закінчиться вся ця ситуація з карантином і коронавірусом я можливо в якусь із країн і поїду. Також, як я вже говорив раніше, разом з Сашком Цвігуном збираємося робити круті проєкти. Правда поки про них я не можу говорити. Усі великі справи робляться тихо.

Не пропустіть 5 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 28 березня о 19:00!

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