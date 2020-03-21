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«Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 4 випуску 2 сезону?

21.03.2020

Завтра, 22 березня, відбудеться прем’єра ток-шоу «Таємниці ДНК», аналогів якому немає на українському телепросторі. Нова історія зачепить кожного глядача і не залишить нікого байдужим. Команда спробує допомогти чоловікові, який живе без пам’яті вже довгий час. Він не знає, чи є у нього родичі і чи був він одружений. Не пропустіть резонансне розслідування команди ток-шоу «Таємниці ДНК» у неділю о 22:00 на телеканалі СТБ!

У 4 випуску ток-шоу «Таємниці ДНК» ви дізнаєтеся:

  • Як так сталося, що чоловіка знайшли покаліченим на вулиці в Італії?
  • Які історії розкажуть три сім’ї, стверджуючи, що чоловік без пам’яті, — це їхній родич?
  • Яку неймовірну пошукову роботу виконала команда ток-шоу «Таємниці ДНК»?
  • І що покажуть тести ДНК?

Більше на тему: «Таємниці ДНК»: як звернутися по допомогу

Не пропустіть резонансну історію вже завтра, 22 березня, о 22:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 4 випуску 2 сезону?

22 березня 2020 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 4 випуск 2 сезону. Чим здивує 4 випуск Таємниці ДНК від 22.03.2020 - дивіться в анонсі

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