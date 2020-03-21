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Сезонні овочі та фрукти: що і коли купувати та їсти

21.03.2020

Виснажений після зими організм як ніколи потребує свіжих, соковитих і наповнених вітамінами продуктів. Які овочі та фрукти краще купувати та їсти? Яку користь вони принесуть організму? Про смачні ідеї використання сезонних подарунків природи від судді «МастерШеф» Професіонали Володимира Ярославського дізнаєтеся у матеріалі.

сезонные овощи и фрукты

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З приходом весни на прилавках з’являється новий урожай овочів і фруктів. Магазини ваблять широким асортиментом свіжих продуктів різних сортів. Тому ми насамперед звертаємо увагу не на користь продукту, а на його зовнішній вигляд. Дуже важливо вибирати натуральні і якісні сезонні овочі та фрукти. Тільки вони здатні поповнити запас вітамінів і мінералів у нашому організмі після зими.

Які овочі варто купувати та їсти навесні:

сезонные овощи

  1. Капуста. На перший погляд, це звичайнісінький овоч, який кожна господиня використовує для приготування борщу. Але свіжа капуста має дивовижні тонізуючі властивості. Всього 100 грамів і ваш добовий запас вітаміну С поповнено.
  2. Буряк. Якщо ви любите вінегрет серцеві хвороби вам не страшні завдяки вітаміну В9, який містить цей коренеплід. Буряк не лише продовжить час роботи вашого серця, а й збагатить організм фосфором, фолієвою кислотою і міддю.
  3. Морква. Після зими наш імунітет слабшає. Щоб його підтримати і покращити зір, вам необхідний вітамін А, більш відомий як бета-каротин. Терта морква зі сметаною не тільки смачно, а й дуже корисно!
  4. Помідори. Взимку доводилося задовольнятися водянистими плодами, повністю позбавленими мікроелементів і з натяком на солодкий аромат стиглого томату. Але навесні ми можемо порадувати не тільки смакові рецептори, а й шкіру обличчя. У помідорах міститься лікопен, який бореться зі зморшками і запобігає онкологічним захворюванням. Якщо ви трохи проварите або просмажите стиглий томат, то кількість корисних речовин збільшиться на 30%.

Які фрукти варто купувати та їсти навесні:

сезонные овощи и фрукты

  1. Цитрусові. Відомий факт, що лимони містять велику кількість вітаміну С, який здатний швидко поставити вас на ноги під час весняної простуди. У м’якоті цього жовтого фрукта містяться пектини. З їх допомогою організм виводить шкідливі речовини і знижує рівень зашлакованості. Грейпфрути також у числі фаворитів цього сезону за кількістю корисних речовин. Їх краще їсти, не видаляючи тонку плівку між дольками. Саме у гіркій оболонці грейпфрутів сконцентровані речовини, які розщеплюють жир.
  2. Яблука. Уникайте блискучих імпортних плодів, користь від них мінімальна, а ось віск на шкірці може нашкодити і без того ослабленому організму. Навесні краще вибирати яблука минулого сезону. Нехай зовні вони поступаються іноземцям, але заліза та інших корисних мікроелементів у них буде на багато більше.

Яку зелень варто купувати та їсти навесні:

сезонные овощи и фрукты

Свіжа зелень вкрай необхідна кожному організму. Листя зеленого салату багате комплексом вітамінів: Е підтримує судини і впливає на гладкість шкіри, магній і кальцій допомагають зміцнити нігті і волосся. Відновити сили після великого навантаження чудово допоможе маленький пучок петрушки або кінзи.

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Суддя проекту «МастерШеф» Професіонали Володимир Ярославський поділився смачними ідеями використання сезонного продукту:

«Зараз весна тільки починає дарувати нам тепло і свіжі продукти. На жаль, в березні не так вже й багато свіжих весняних овочів і фруктів. Тільки-тільки з’явилася спеціально вирощена черемша, яка дозволена в Україні. Варіантів страв з черемшею дуже багато. Ви можете вводити її в будь-яку страву: в салати, в підсмажену яєчню, поєднувати з різними коренеплодами і надати якусь свіжість їхньому смаку».

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