4 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 можна сміливо назвати раєм для кулінарних експериментаторів. Але учасники не були готові та щиро здивувалися рівнем складності випробувань. Воно й не дивно, адже на кухні кулінарного шоу професіонали! Хто з 17-ки найкращих профі країни так і не зміг впоратися з випробуваннями? Читайте хто покинув «МастерШеф. Професіонали»-2 у 4 випуску в матеріалі.

У 4 випуску кухню «МастерШеф. Професіонали»-2 покинув Валентин Брайчук.

Валентин ще на кастингу здивував суддівське тріо. Юний професіонал своїм нестандартним баченням і справжньою пристрастю до кулінарії абсолютно заслужено був одним з найкращих і подавав неабиякі надії. Але на битві чорних Валентин Брайчук не зміг правильно розрахувати час і вибрав помилкову стратегію. Через допущені помилки він подав суддям абсолютно провальну страву. Ектор Хіменес-Браво підкреслив, що юний професіонал замахнувся на дуже амбітну ідею, але не зміг з нею впоратися. Володимир Ярославський побажав хлопцеві продовжувати старанно вчитися, а Ольга Мартиновська не змогла стримати сліз.

Валентин з 15-ти років підробляє на кухні. У даний момент Валентин працює су-шефом в «100 років тому вперед», шеф-кухарем якого є Євген Клопотенко. Хлопець працює без вихідних місяцями, адже крім кухні в його житті немає нічого важливішого, і він присвячує улюбленій справі весь свій час.

Не пропустіть 5 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 28 березня о 19:00!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ