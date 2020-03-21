Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-2 у 4 випуск від 21.03.2020

21.03.2020

4 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 можна сміливо назвати раєм для кулінарних експериментаторів. Але учасники не були готові та щиро здивувалися рівнем складності випробувань. Воно й не дивно, адже на кухні кулінарного шоу професіонали! Хто з 17-ки найкращих профі країни так і не зміг впоратися з випробуваннями? Читайте хто покинув «МастерШеф. Професіонали»-2 у 4 випуску в матеріалі.

У 4 випуску кухню «МастерШеф. Професіонали»-2 покинув Валентин Брайчук.

Валентин ще на кастингу здивував суддівське тріо. Юний професіонал своїм нестандартним баченням і справжньою пристрастю до кулінарії абсолютно заслужено був одним з найкращих і подавав неабиякі надії. Але на битві чорних Валентин Брайчук не зміг правильно розрахувати час і вибрав помилкову стратегію. Через допущені помилки він подав суддям абсолютно провальну страву. Ектор Хіменес-Браво підкреслив, що юний професіонал замахнувся на дуже амбітну ідею, але не зміг з нею впоратися. Володимир Ярославський побажав хлопцеві продовжувати старанно вчитися, а Ольга Мартиновська не змогла стримати сліз.

Валентин з 15-ти років підробляє на кухні. У даний момент Валентин працює су-шефом в «100 років тому вперед», шеф-кухарем якого є Євген Клопотенко. Хлопець працює без вихідних місяцями, адже крім кухні в його житті немає нічого важливішого, і він присвячує улюбленій справі весь свій час.

Не пропустіть 5 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 28 березня о 19:00!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить