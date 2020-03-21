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6 випуск «Один за всіх»-15: по допомогу звернувся 11-тирічний Дмитрик

21.03.2020

У 6 випуску «Один за всіх»-15 за допомогою команди проєкту звернувся 11-річний Діма. Він благає врятувати свого молодшого брата. Андрій, якому 7 років і Діма раніше весь час проводили разом, але рік тому братів розлучили їх же батьки! Після розлучення Володимир зробив все, щоб діти залишилися з ним. Але одного разу вночі ексдружина викрала молодшого сина. Тепер братів розділяє 150 кілометрів і болісна ворожнеча батьків. На чиєму ж боці правда і які подробиці цієї історії ми побачимо у 6 випуску «Один за всіх»-15?

Більше на тему: Керівник проєкту «Один за всіх» розповів про новий сезон

У 6 випуску «Один за всіх»-15 ви дізнаєтеся:

  • Чи зустрінуться після довгої розлуки маленькі Андрій і Діма?
  • Чому Діма упевнений, що братові загрожує смертельна небезпека?
  • Яку страшну правду про свою ексдружину розповість батько братиків?
  • Чи зможуть батьки домовитися заради щасливого майбутнього своїх дітей?

Дізнайтеся вже 22 березня о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 20:00 дивіться онлайн повний 6 випуск «Один за всіх»-15 від 22.03.2020 на офіційному сайті!

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