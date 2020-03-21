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4 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2: вогонь, лід і сльози Ольги Мартиновської

21.03.2020

У 4 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 ми побачили справжнє кулінарне видовище. Під час випробувань учасники вийшли за рамки стандартів і креативили на повну. Як професіонали справлялися із завданнями і чим ще дивував 4 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2? Дізнайтеся в матеріалі.

Під час першого випробування учасники розділилися на шість команд. Під коробками-загадками їх чекали назви різних страв до складу яких входили інгредієнти, що містять глюкозу і лактозу. Завдання полягало у приготуванні безлактозного та безглюкозного аналога, смак якого ідентичний класичному. Безперечними фаворитами цього випробування стали Єфим Кравченко й Едуард Канарян. Найгіршою стала команда синіх, а чорний фартух на себе одяг капітан Валентин Брайчук.

Професіонали повинні не лише вміти готувати, але і красиво презентувати свою страву. Цього разу судді вимагали від учасників зробити це максимально ефектно. У хід пішло все: вогонь, лід, дим і різні підручні предмети. Фантазія шефів виявилася безмежною. Гірше за всіх впоралися дві команди, а чорні фартухи одягли Юрій Побережник, Олександр Цвігун і Анатолій Цуперяк.

На битві чорних професіонали повинні були обдурити суддів. Основне завдання полягало в приготуванні страви, яка на вигляд буде чимось одним, а за смаком – кардинально іншим. Достойно пройти це випробування зможе тільки справжній Гудіні кулінарного мистецтва. Кому з учасників довелося назавжди попрощався з кухнею «МастерШеф. Професіонали»-2? І хто став причиною сліз Ольги Мартиновської? Про це дізнаєтеся перейшовши за посиланням нижче.

Більше на тему: Хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-2 у 4 випуску від 21.03.2020

Не пропустіть 5 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 28 березня о 19:00!

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