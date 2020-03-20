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У квартиру Холостяка без попередження: чим обернеться вчинок Дани у 3 випуску?

20.03.2020

Уже сьогодні, 20 березня, вийде 3 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-10.  Дівчата починають брати ініціативу в свої руки і… їдуть додому до Макса. Дана раптово з’явиться у будинку Холостяка! Але чи не пошкодує дівчина про свій вчинок? Не пропустіть 3 випуск від 20.03.2020 о 19:00 на телеканалі СТБ!

дана

Учасниця Олена покинула проєкт у минулому випуску. І навіть зібрані призи не допомогли дівчині продовжити будувати стосунки з головним героєм. Тому ключ від квартири Макса і чекову книжку Олена залишила суперницям. Можливість ближче познайомитися з головним героєм і побувати в його квартирі дісталася Дані!

«Керуючись досвідом Олени, яка довго чекала і тому покинула проєкт, я використаю цей ключ якомога швидше», — впевнено повідомить Дана.

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Чекова книжка з бажаннями дісталася Даші. Вона і відправиться на індивідуальне побачення з Максом. Зустріч почнеться з катка, а закінчиться у неймовірно романтичному місці.

«Я вирішив запросити Дашу на побачення після картингу, оскільки мені сподобалася наша з нею взаємодія як екіпажу. Я відчув у ній спортивне загартування», — відзначить Макс.

  • Як Холостяк сприйме вчинок Дани?
  • Чи вважатиме він візит за зухвалість або сміливість?
  • Чи зможе хтось завадити домашньому побаченню двох?
  • Чи виникне між Максом і Дашею коннект на індивідуальному побаченні?
  • І чи скористається учасниця своєю чековою книжкою бажань?

Не пропустіть 3 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-10 сьогодні, 20 березня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: У квартиру Холостяка без попередження: чим обернеться вчинок Дани у 3 випуску?

Холостяк 10 сезон 3 випуск здивує візитом учасниці Дани. Як відреагує Холостяк Макс Михайлюк - дивіться анонс 3 випуску Холостяк 2020 від 20.03.2020

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