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У 4 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 судді будуть жадати екшену
Вже завтра о 19:00 на телеканалі СТБ в ефір вийде 4 випуск другого сезону «МастерШеф. Професіонали». На глядачів чекає справжнє кулінарне видовище, адже справжній профі повинен вміти не лише готувати, але й ефектно презентувати свої страви. Який екшн учасники приготують для суддів і чого ще чекати глядачам від 4 випуску «МастерШеф. Професіонали »-2? Дізнайтеся в матеріалі.
Детальніше дивіться у 4 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:
- Смаковий переворот або як приготувати вершки з авокадо і горіхів, а яєчний білок з квасолі?
- Кому з учасників вдасться підкорити суддів незвичайною стравою?
- Хто з учасників влаштує на кухні справжню алхімію?
- Та хто змусить Ольгу Мартиновську плакати?
Не пропустіть 4 випуск «МастерШеф. Професіонали »-2 вже 21 березня о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!