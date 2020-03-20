Вже завтра о 19:00 на телеканалі СТБ в ефір вийде 4 випуск другого сезону «МастерШеф. Професіонали». На глядачів чекає справжнє кулінарне видовище, адже справжній профі повинен вміти не лише готувати, але й ефектно презентувати свої страви. Який екшн учасники приготують для суддів і чого ще чекати глядачам від 4 випуску «МастерШеф. Професіонали »-2? Дізнайтеся в матеріалі.

Детальніше дивіться у 4 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

Смаковий переворот або як приготувати вершки з авокадо і горіхів, а яєчний білок з квасолі?

Кому з учасників вдасться підкорити суддів незвичайною стравою?

Хто з учасників влаштує на кухні справжню алхімію?

Та хто змусить Ольгу Мартиновську плакати?

Не пропустіть 4 випуск «МастерШеф. Професіонали »-2 вже 21 березня о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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