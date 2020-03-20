Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

У 4 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 судді будуть жадати екшену

20.03.2020

Вже завтра о 19:00 на телеканалі СТБ в ефір вийде 4 випуск другого сезону «МастерШеф. Професіонали». На глядачів чекає справжнє кулінарне видовище, адже справжній профі повинен вміти не лише готувати, але й ефектно презентувати свої страви. Який екшн учасники приготують для суддів і чого ще чекати глядачам від 4 випуску «МастерШеф. Професіонали »-2? Дізнайтеся в матеріалі.

Детальніше дивіться у 4 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

  • Смаковий переворот або як приготувати вершки з авокадо і горіхів, а яєчний білок з квасолі?
  • Кому з учасників вдасться підкорити суддів незвичайною стравою?
  • Хто з учасників влаштує на кухні справжню алхімію?
  • Та хто змусить Ольгу Мартиновську плакати?

Не пропустіть 4 випуск «МастерШеф. Професіонали »-2 вже 21 березня о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

Читайте більше цікавих новин у Viberі TelegramСТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить