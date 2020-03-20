Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

StarLightMedia прийняла рішення супроводжувати логотипи слоганом #залишайсявдома

20.03.2020

StarLightMedia прийняла рішення супроводжувати логотипи улюблених телеканалів мільйонів українців — ICTV, CТБ, Нового каналу і Оце ТБ — слоганом #залишайсявдома. Переглянути звернення ведучих та дізнатися більше про заклик залишатися вдома — можна у матеріалі!

StarLightMedia впроваджує ряд профілактичних заходів не лише в офісах компанії. Медіагрупа запустила серію інформаційних роликів, спрямованих на роз’яснення заходів профілактики СOVID-19, які оприлюднені для вільного розповсюдження усіма зацікавленими медіа! 

«Ми закликаємо й інші телеканали доєднатись до нашої ініціативи, і додати до всього, що ми робимо як відповідальні мовники (до нами знятих роликів і якісної, перевіреної інформації, яку ми збираємо в інтересах збереження життів українців і зупинення світової пандемії короновірусу), найважливіше і найпростіше повідомлення: найкраще рішення допомоги собі і країні — це залишитися вдома! #залишайсявдома», — говорить Олександр Богуцький, президент групи.

Більше на тему: StarLightMedia змінює технологічний цикл виробництва студійних програм

Нагадаємо, що ролики, які зняла StarLightMedia, — відкриті і безкоштовні для усіх, хто зацікавлений у їх розповсюдженні! Тож радимо свідомо і відповідально поставитися не лише до самоізоляції, а й до залучення глядачів дотримуватися постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та Київської міської державної адміністрації та вживати всіх необхідних заходів, щоб убезпечити людей. 

Video: StarLightMedia прийняла рішення супроводжувати логотипи слоганом #залишайсявдома

StarLightMedia прийняла рішення супроводжувати логотипи улюблених телеканалів мільйонів українців — ICTV, CТБ, Нового каналу і Оце ТБ — слоганом #залишайсявдома

Video: StarLightMedia прийняла рішення супроводжувати логотипи слоганом #залишайсявдома

StarLightMedia прийняла рішення супроводжувати логотипи улюблених телеканалів мільйонів українців — ICTV, CТБ, Нового каналу і Оце ТБ — слоганом #залишайсявдома

Video: StarLightMedia прийняла рішення супроводжувати логотипи слоганом #залишайсявдома

StarLightMedia прийняла рішення супроводжувати логотипи улюблених телеканалів мільйонів українців — ICTV, CТБ, Нового каналу і Оце ТБ — слоганом #залишайсявдома

Video: StarLightMedia прийняла рішення супроводжувати логотипи слоганом #залишайсявдома

StarLightMedia прийняла рішення супроводжувати логотипи улюблених телеканалів мільйонів українців — ICTV, CТБ, Нового каналу і Оце ТБ — слоганом #залишайсявдома

Video: StarLightMedia прийняла рішення супроводжувати логотипи слоганом #залишайсявдома

StarLightMedia прийняла рішення супроводжувати логотипи улюблених телеканалів мільйонів українців — ICTV, CТБ, Нового каналу і Оце ТБ — слоганом #залишайсявдома


Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить