Новий рік ‒ прекрасний час для нових неймовірних починань. А для натхнення пропонуємо ознайомитися з добіркою серіалів, прем’єру яких заплановано на 2020 рік. У нашому матеріалі ‒ перелік найкращих серіалів 2020 року, які не можна пропустити.

Більше на тему: Які книжки почитати у 2020 році, розповіла Надія Матвєєва

«Ніщо не трапляється двічі»

Дата виходу: 16 березня 2020 року

Серіал «Ніщо не трапляється двічі» не залишить байдужим нікого. Це історія розгортається на початку 90-х у військовому прикордонному містечку, куди на місце служби прибувають молодята Дмитро і Катя Богданови. Юна Катя тут же закохується в місцевого Казанову — офіцера Огнєва. У всіх серіях «Ніщо не трапляється двічі» відмінно структурована любовна лінія і ми знайомимося з цікавими персонажами, яким починаємо співпереживати.

За сюжетом мирне у маленькому містечку закінчується драмою, у результаті якої деякі герої гинуть. Минає 20 років. Успішний бізнесмен Огнєв зустрічає Машу, дочку Каті, і вирішує, що її послала доля. Але минуле повернути неможливо…

Ніщо не трапляється двічі – дивитись онлайн всі серії

«Зоряний шлях: Пікард»

Дата виходу: 23 січня 2020 року

Прекрасний серіал про Всесвіт. Частина Зоряного шляху. Це історія екскапітана Ентерпрайзу Жана-Люка Пікара. Сюжет розгортається за 20 років після події фільму «Зоряний шлях: Відплата» (2002 рік). Головну роль виконує неймовірний Патрік Стюарт. Прекрасний витвір мистецтва, який не можуть пропустити не лише поціновувачі космічних пригод, а й усі, хто любить пригодницький жанр.

«Володар перснів»

Дата виходу: 2020 рік

«Володар перснів» ‒ найдорожчий серіал в історії, який вже став легендою. Події розгортатимуться задовго до ключових перепетій, які глядачі вже давно переглянули чи перечитали в книжках. А головною героїнею повинна стати молода, але сильна Елдіен.

«Шерлок»

Дата виходу: 1 січня 2020 року

Справжній детектив. Іще більше захопливих кримінальних справ, іще цікавіші історії. Дедуктивний метод у всій красі! П’ятий сезон стане фінальним для пригод Шерлока та Ватсона в сучасних умовах. Це чудова нагода переглянути заново попередні серії, аби до дрібниць пригадати все, що трапилося з героями. Можливо, це стане вам у нагоді і ви швидше за геніального детектива розкриєте заплутані злочини.

«Гра престолів. Довга ніч»

Дата виходу: 2020 рік

Один із найкращих серіалів сучасності, який дивував глядачів непередбачуваним сюжетом протягом п`яти сезонів та розчарував у фінальному шостому ‒ «Гра престолів». Сценарій до нового серіалу написав сам Джордж Мартін. Він оснований на його ж книжці «Вогонь і кров». Події розгортатимуться за тисячі років до «Гри престолів». Глядач познайомиться з першими королями з династії Таргарієн – Ейгона I Завойовника, який за допомогою трьох драконів об’єднав Вестерос, побудував Королівську Гавань і наказав викувати Залізний трон. Також у серіалі детально висвітлять тему про Танець драконів – громадянську війну за владу між Таргарієнами.

Більше на тему: Що подивитися в січні 2020 року в кіно: найкращі кінопрем’єри

«Новий Папа»

Дата виходу: 10 січня 2020 року

Другий сезон популярного серіалу про молодого та амбіційного Папу. За сюжетом Папа Римський Ленні Белардо перебуває в комі, тому Ватикан вимушений шукати нового Папу, який виконуватиме його обов’язки. І, як каже приказка, святе місце пустим не буває, заміну знайшли дуже швидко. Новим Папою став сер Джон Бреннокс, який прийняв престол і взяв ім’я Іоанн Павло III. Однак Ленні Белардо раптово виходить з коми. І тут починається найцікавіше…

«Шантарам»

Дата виходу: 2020 рік

Серіал основано на однойменному бестселері Грегорі Девіда Робертса. Головний герой серіалу ‒ австралійський злочинець Ліндсі, який тікає з в’язниці та намагається знайти кращу долю в Індії. Молодий хлопець починає нове життя в Бомбеї, знаходить вірного друга, кохану дівчину… Гроші Ліндсі заробляє вдаючи лікаря. Проте це лише початок захопливої історії життя колишнього в’язня… Неймовірні пригоди, болючі втрати, наркоманія, розчарування та війни – це лише невеликий перелік того, через що доведеться пройти Ліндсі…

«Вікінги»

Дата виходу: 2020 рік

На початку 2020 року на екрани вийде фінальний шостий сезон серіалу «Вікінги». Це історія про повстання загону вікінгів під командуванням Рагнара Лодброка. За легендою, саме він є нащадком Бога війни ‒ Одіна. Цей серіал увійшов до рейтингу найкращих історичних серіалів.

«Відьмак»

Дата виходу: 2020 рік

У 2020 році очікується прем’єра серіалу «Відьмак». І хоча точна дата поки невідома, цінителі кіно вже в передчутті. У серіалі йтиметься про Геральта з Рівії ‒ відьмака і мисливця на монстрів, у якого внаслідок мутації з’явилися надздібності.

«Охоронець»

Дата виходу: 2020 рік

Зйомки другого сезону картини вже в самому розпалі. У центрі сюжету доля ветерана афганської війни Девіда Бадда, якого найняли на службу в Уряд Великобританії. Нові серії розкриють таємницю про те, що сталося з героєм після того, як він дізнався, хто винен у вбивстві міністра внутрішніх справ Джулії Монтегю.

«Останній танець»

Дата виходу: 2020 рік

Баскетбольна команда «Чикаго Буллз» ‒ це справжня легенда спорту. У 90-х ця команда шість разів ставала чемпіонами світу. У центрі сюжету історія про легендарного баскетболіста Майкла Джордана та його соратників. Планується відзняти 10 серій документального ТВ-шоу «Останній танець».

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ