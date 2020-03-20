Я не готовий миритися: хто залишив проєкт «Холостяк»-10 у 3 випуску від 20.03.2020?

У 3 випуску проєкту «Холостяк»-10 Макс Михайлюк не перестає дивувати своїми рішеннями і знову прощається з трьома учасницями. Що стало причиною уходу дівчат? І чому Церемонія троянд відбулася завчасно? Детальнішу інформацію можна отримати в матеріалі.

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Повернувшись з побачення з Анею, Макс вирішив одразу провести Церемонію троянд. Однак перш ніж зробити свій вибір, Холостяк вирішив поспілкуватися з найідеальнішими суперницями 10-го сезону. Попередньо кожна дівчина мала можливість оцінити себе за кожною якістю за десятибальною шкалою. У підсумку, Аліна набрала 100 балів, а Аня — 99.

Під час спілкування стало зрозуміло, що Аня прагнула стати співачкою і наразі робить все можливе, щоб реалізувати свою мрію. І в цьому немає нічого поганого, однак на Церемонії Макс вирішив не давати учасниці троянду. «Не зраджуй своїй мрії», — додав чоловік і провів Анну.

Також під час Церемонії троянда не дісталася Альоні. Раніше дівчина говорила, що не готова довіритися Максу. Отже, Холостякові доведеться постаратися, щоб отримати її довіру. Але чоловік зазначив, що він довго думав, що може зробити в такій ситуації. «Але якщо ти сама не готова і не хочеш мені довіритися, то я в цьому випадку безсилий», — підсумував Макс.

А ось Дана поїхала, не дочекавшись Церемонії троянд. Максу стало цікаво, як у такому юному віці можна мати досвід роботи 8 років. З’ясувалося, що дівчина з 14-ти років робить масаж. А зараз — один із найбільш затребуваних фахівців міста. Однак для Холостяка неприйнятний такий рід діяльності. Ба більше, Макс згадав першу вечірку, де Дана роздягнула його при знайомстві.

«Я не готовий миритися з тим, що вона робить це не тільки зі мною», — завершив чоловік і провів дівчину.

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