Станом на сьогодні, 16 березня, в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом. Хворі на COVID-19 – жителі Чернівецької (4) та Житомирської (1) областей. І поки Україна переходить на суворий карантин через коронавірус, закриваються магазини та заклади громадського харчування, ексклюзивно для програми «Вікна-новини» екс-міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька розповіла усе, що ви маєте знати про коронавірус. Як вберегтися від COVID-19, чому в країні вводяться такі жорсткі міри безпеки та що робити, коли ви знайшли в себе симптоми коронавірусу? Читайте просто зараз!

Відомо, що для того, аби вберегтися від коронавірусу, Україна посилює карантинні заходи. У низці населених пунктів закриваються місця з потенційно високим скупченням людей. До того всього, Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію у зв’язку з поширенням у світі коронавірусу COVID-19. Але що це означає?

Про оголошення пандемії нам розповіла екс-міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

«По-перше, оголошення пандемії означає, що світ має справу з новою хворобою. По-друге, люди не мають від неї імунітету. По-третє, COVID-19 захопив уже весь світ! І по-четверте, найкращі епідеміологи не можуть зараз передбачити, як новий коронавірус поводитиметься надалі. Пандемія означає, що світу варто бути готовими до ще більшого поширення. Оголошення пандемії доволі не типовий випадок, востаннє це було у 2009 році. Тоді, за перший рік пошесті, H1N1 забрав життя щонайменше 100 тисяч людей. Саме тому Кабінет міністрів України ухвалив рішення запровадити тритижневий карантин. Це означає, що тимчасово припиняють роботу освітні заклади і скасовуються масові заходи з участю більше, ніж 200 осіб. При цьому варто розуміти, що уряд України діє на випередження, карантин ввели на підставі не внутрішніх чинників, а зовнішніх».

За словами екс-міністерки, зважаючи на кількість інфікованих у світі, ми мусимо зменшити кількість можливих контактів, а вони – в найбільших скупченнях людей:

«Зараз у нас легка форма карантину, яка не передбачає зачинення підприємств чи установ. Урядовці не чекають, коли інфікованих стане більше. Тож карантин – це превентивний захід, який працює на випередження, аби не повторити італійського сценарію. 25 лютого, коли я ще була міністеркою, наша команда додала COVID-19 до переліку особливо небезпечних хвороб. Це означає, по-перше, що особи, які мають показання до лікування, і будуть ухилятись від нього, будуть примусово ошпиталені. По-друге, у разі свідомого наражання інших осіб на небезпеку зараження новим коронавірусом, можливе настання відповідальності, аж до кримінальної!»

Що робити під час карантину

Зоряна Скалецька радить під час карантину не впадати в паніку, подумати про відповідальне ставлення до власного здоров’я, дотримуватися гігієни, а за наявності симптомів – обов’язково звертатися до лікаря:

«Згідно з останніми статистичними даними, кожен четвертий із симптомами застуди не звертається до лікаря взагалі. Зараз не час нехтувати власним здоров’ям і наражати на небезпеку своїх рідних. Варто утриматись і від закордонних поїздок. Тож мийте руки, зберігайте спокій і будьте здоровими!»

Відомо, що карантин по всій Україні триватиме до 3 квітня 2020 року. Українців закликають залишатися вдома.

Що робити, аби не захворіти на коронавірус

Лікарі радять у разі появи перших симптомів ГРВІ невідкладно звертатися до свого сімейного лікаря.

Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція – 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, зокрема очей, носа та рота.

Термічно обробляйте продукти харчування. Не їжте сире м’ясо, м’ясні субпродукти та яйця.

Звичайне миття рук попереджає зараження не лише новою коронавірусною інфекцією, а й низкою інших небезпечних захворювань. Мити руки варто 20-40 секунд теплою водою з милом або обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її повинні лише люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, що доглядають за хворими.

Скільки людей хворіє на коронавірус

Відомо, що в цілому світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 169 тисяч людей ! При цьому, більше половини вже – поза Китаєм, із якого почалася епідемія. У світі від коронавірусу померли 6 513 осіб, а одужали – 77 257 осіб.

В Україні станом на 16 березня був зафіксований один летальний випадок : літня мешканка Радомишля Житомирської області, що повернулася з Польщі, померла від ускладнень через коронавірус.

Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

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