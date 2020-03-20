Коронавірус 2020: Google Doodle показав, як правильно мити руки

Дудли – це картинки, анімації та ігри на основі логотипу Google, які з’являються на головній сторінці нашого пошуку на честь різних подій, свят та ювілеїв. Сьогодні Doodle слідує офіційним інструкціям по правильному миттю рук від Всесвітньої організації охорони здоров’я. Дивіться, як правильно мити руки прямо зараз!

Сьогоднішній Doodle присвячений угорському лікарю Ігнацу Земмельвейсу, якого багато хто вважає першою людиною, який відкрив медичні переваги миття рук. У цей день в 1847 році Земмельвейс був призначений головним резидентом пологового будинку Віденської лікарні загального профілю, де він зробив висновок і продемонстрував, що необхідність дезінфекції рук значно знижує передачу захворювання.

Дивіться відео від Google Doodle, про те, як правильно мити руки

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