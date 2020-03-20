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Як пройшла третя Церемонія троянд на проєкті «Холостяк»-10: ексклюзивні фото

20.03.2020

У 3 випуску проєкту «Холостяк»-10 Церемонія відбулася завчасно. Макс Михайлюк повернувся з побачення з Анею і відразу почав роздавати троянди. Поквапитися довелося лише тому, що на дівчат чекав сюрприз — вони відлітають у спекотний Таїланд. Ексклюзивні кадри — дивіться в матеріалі.

холостяк 10

Нагадаємо, що дівчата оцінювали свої якості за десятибальною шкалою. Найбільш ідеальними і «скромними» виявилися Аня та Аліна. Макс не міг залишити це без уваги і не поцікавитися, чому учасниці так себе оцінили.

Аліна зізналася, що завжди є до чого прагнути. І якщо ти сам собі не поставиш високі планки, то ніколи не зможеш удосконалитися.

Судячи з того, що Макс дав Аліні троянду, така відповідь його задовольнила.

На відміну від Ані, яка залишила проєкт. Під час розмови вона розповіла, що завжди мріяла стати співачкою, а зараз активно над цим працює.

Можливо, Холостяк засумнівався в цілях перебування дівчини на проєкті. Однак прощаючись зазначив, що змінювати мрії не можна.

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Дана не дочекалася Церемонії троянд і поїхала додому. Макс зізнався, що навряд чи зможе змиритися з професією дівчини. А масаж при першій зустрічі був занадто поспішним кроком.

На Церемонії троянди отримали всі, крім Альони. Макс також попрощався з дівчиною.

А ось Наташа вирішила проявити ініціативу — і під час вручення троянди мило потерлася носами з Холостяком. Як уточнила сама Наташа, це прояв почуттів у північних народів.

холостяк 10

Незабутні побачення чекають на дівчат вже наступної п’ятниці у Таїланді! Не пропустіть 4 випуск реаліті «Холостяк»-10!  

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