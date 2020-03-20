Гороскоп на 21 березня 2020 року розповість, як правильно провести суботній день. Яким знакам зодіаку необхідно бути напоготові, уважними до особистих речей і чуйними до здоров’я. Детальніше читайте в гороскопі на 21 березня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Овнам може здатися, що всі плани руйнуються. Однак в обставинах, що склалися ви можете тільки отримувати вигоду і не витрачати час на паніку. Створіть список справ, які хотіли, але не встигали зробити. І сьогодні можете приступати до їх виконання.

Телець

Вам не вистачає комунікації і спілкування. Самоізоляція — це не привід закриватися в собі і копатися в старих проблемах. Почніть вести діалоги зі старими друзями і знайомими, створюйте чати компаній, співробітників і близьких.

Близнюки

Близнюкам зірки обіцяють витрати або втрати. Все це стосується матеріальних благ. У будь-якому випадку всесвіт хоче з вас щось стягнути, щоб дати набагато більше. Тому якщо щось втратите — не засмучуйтеся.

Рак

Раки стоять на місці і виправдовуються лише тим, що вони втомилися в метушні постійних турбот. Виною всього неграмотне планування своїх справ. Сьогодні у вас є можливість створити органайзер з усіма справами, які ви розподілите за важливістю.

Лев

Левам варто прислухатися до свого самопочуття. Ви скептично ставитеся до всього того, що відбувається, однак здоров’я піддається не тільки вірусам, але і стресам, втомі, знесиленню. Ставтеся уважніше до свого самопочуття.

Діва

Діви ізольовані від потоку зовнішньої інформації. І, можливо, на час вихідних — це правильне рішення. Дайте собі можливість розвантажитися від усіх проблем і турбот. Подбайте про нервову систему.

Терези

Терезам посміхнеться удача. Не ігноруйте вигідні пропозиції. У вас є реальна можливість підвищувати рівень кваліфікації, проходити психологічні курси, вивчати особливості взаємин пар. Ви налаштовані отримувати нову інформацію і користуватися нею на практиці.

Скорпіон

Все хороше має властивість закінчуватися. Однак багато залежить і від докладених зусиль. Щоб уникнути апатії, нудьги, весняної депресії, навчіться контролювати свій настрій. По факту, один етап закінчився, а попереду на вас чекає новий. Краще приступайте до підготовки нових справ.

Стрілець

Ви легко піддаєтеся думці оточуючих. Зараз дуже легко вам нав’язати абсолютну неправду. Постарайтеся аналізувати, перевіряти і упевнитися в отриманій інформації, щоб не стати жертвою шахраїв.

Козеріг

Направляйте всю свою увагу і сили близьким. Не дивлячись на карантин і можливість більше часу приділити сім’ї, ви як і раніше віддалені. Це може призвести до непорозуміння або конфліктів. Тому сміливо пропонуйте якийсь інтерактив для всіх. Готуйте вечерю, базікайте по душам.

Водолій

Останнім часом ви занадто інфантильні і покладаєтеся виключно на якісь домисли. Час уже самостійно приймати рішення, витягувати корисне з будь-якої ситуації, аналізувати вчинки оточуючих і робити висновки. Станьте уважніше до кола спілкування. Можливо сьогодні хтось проявить своє справжнє обличчя.

Риби

Вас ставлять перед вибором, який складно зробити. Однак обрати щось необхідно, адже своєю невизначеністю ви робите неприємно опонентові. По суті один з варіантів вже давно не має ніякого сенсу для вас, тоді навіщо розриватися?