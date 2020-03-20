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Що почитати? Поради від зірок СТБ

20.03.2020

Не знаєте, які книжки почитати? Редакція STB.UA допоможе знайти відповідь! Ми запитали у зірок телеканалу СТБ, які літературні твори, на їхню думку, обов’язково варто прочитати. Своїми враженнями поділилися Даша Трегубова, Михайло Присяжнюк і Анна Кушнерук. Дізнайтеся, що можна почитати, в нашому матеріалі.

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Что почитать, книги

Які книжки почитати:

  • О. Генрі «Вибрані новели»
  • Стів Мартін «Радість мого товариства»
  • Річард Нісбетт «Мозкоприскорювачі. Як навчитися ефективно мислити, використовуючи прийоми з різних наук»
  • Джеремі Кларксон «Без гальм. Мої роки в Top Gear»
  • Володимир Познер «Прощання з ілюзіями»

Даша Трегубова — актриса, ведуча «Х-фактор»-10 — розповіла про улюблені книжки.

«О. Генрі — мій улюблений письменник з дитинства, — ділиться Даша. — Певною мірою завдяки цій книжці я обрала професію, пов’язану з кіно й телебаченням. У нього приголомшливі зворушливі розповіді з чудовим гумором і найнесподіванішими, найнеймовірнішими кінцівками. Спочатку ти смієшся, а в кінці не можеш не розплакатися — настільки вони вправно впливають на емоції. Та й сама історія автора дивовижна: свої найкращі історії він написав, сидячи у в’язниці за нібито розтрату, яку допустив, працюючи бухгалтером банку».

Ще один твір, про який Даша захотіла розповісти, — книга Стіва Мартіна (так, саме того популярного американського коміка) «Радість мого суспільства».

«Колись над нею я сміялася так, що будила сусідів, — згадує Даша. — У нього абсолютно нестандартні історії з феєричним почуттям гумору. Шкода, що написав Мартін всього кілька книг, але вони так піднімають настрій, що можна їх перечитувати багато разів!»

Что почитать, книги

Також актриса і ведуча розповіла, що читає зараз:

«Мозкоприскорювачі» — книга з когнітивної психології. Вона написана визнаним у світі психологом Річардом Нісбеттом і опирається на величезну кількість досліджень та експериментів. Книга допомагає розібратися в тому, чому ми робимо той чи інший вибір, здійснюємо ті чи інші вчинки — одним словом, розібратися у собі й оточенні. З неї я вперше дізналася про фундаментальну помилку атрибуції, і тепер моє життя вже не буде колишнім».

Михайло Присяжнюк — юрист, постійний експерт багатьох шоу телеканалу, ведучий гостросоціального проєкту «Один за всіх». У своїй розповіді він поділився враженнями від двох недавно прочитаних книг — Джеремі Кларксон «Без гальм. Мої роки в Top Gear» та Володимир Познер «Прощання з ілюзіями».

«Це реальні історії життя двох легендарних людей, — розповідає Михайло. — Джеремі Кларксон — людина, яка, як і я, обожнює автомобілі. Він, як і я, ведучий, але при цьому абсолютно не схожий на інших… А щодо Володимира Володимировича Познера, це абсолютна легенда! Людина, яка побачила багато чого на своєму шляху й при цьому залишилася собою! Навіть зараз, хоч він і є ведучим першого каналу Росії, все одно дозволяє собі критику керівництва країни й відверту підтримку України. Геній! Глиба! Величина!»

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Анна Кушнерук — психолог, ведуча, експерт проєктів телеканалу СТБ. Розповідати про улюблені книги вона може нескінченно, адже читання — одна з улюблених і важливих речей у житті експерта.

Что почитать, книги

«Абсолютно неможливо вибрати одну книжку… Але я точно можу сказати, що почуття, яке виникає від прочитання розумних творів, — це осяяння та натхнення, — коментує Анна. — Якщо ви шукаєте такий стан, ділюся списком:

  • «Звичка до творчості», автор — геніальний хореограф Твайла Тарплей.
  • «Алхімія Слова» Яна Парандовського. Це щоб просто закохатися в слова й тих, хто їх змішує та наповнює букви особливим змістом.
  • Будь-які роботи Віктора Франкла — генія, батька екзистенціального аналізу, логотерапії. Він пережив концтабори, врятував життя багатьом, читаючи свої лекції про сенс життя в холодному бараку перед зломленими в’язнями. Як тільки люди вслухалися, вони… «розпрямляли плечі» та знову оживали.

Найбільший читач, якого я знаю, — мій син Ваня, — продовжує розповідь Анна. — Він читає буквально ВСЕ і про все, і до речі, багато з гаджетів. Я переконана, що гаджет — добро, якщо він використовується з розумом і з душею.

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Наше улюблене дозвілля з сином — прогуляти школу, роботу і провести пів дня в книжковому магазині біля парку. Там можна взяти книги, затишно вмоститися на лавочці й почати читати, щоб відчути, «чи моє це».

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Что почитать, книги

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