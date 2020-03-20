Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Антивірусний закон в Україні: Зоряна Скалецька про відповідальність кожного з нас

20.03.2020

На цьому тижні Парламент прийняв, а Президент вже підписав, закони про відповідальність за порушення самоізоляції і свідоме зараження інших. Втім, що ж це значить і в яких випадках настає ця відповідальність? Спеціальний експерт програми «Вікна-новини» на СТБ, ексміністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька розповіла подробиці.

коронавирус 2020

Обмеження на карантині

Днями Президент підписав документи, спрямовані на протидію поширенню COVID-19. В Україні, як і в більшості європейських, а до цього — азіатських держав, карантин дійсно частково обмежує базові права людини. 

  • По-перше, свободу пересування. Закриті пункти пропуску на кордонах для всіх видів транспорту, крім автомобілів. Заборонено автобусне і залізничне сполучення між містами. У громадському транспорті лімітовану кількість пасажирів. 
  • По-друге, обмежена свобода зібрань. Будь-які політичні та культурні заходи за участю більше 10 осіб заборонені. 
  • По-третє, право на віросповідання — не більше 10 віруючих в храмі. 
  • По-четверте, обмежене право на підприємницьку діяльність. Все, крім продуктових магазинів, аптек і АЗС, під замком. 
  • По-п’яте, право на медичну допомогу. Планові операції скасували.

Штрафи

За порушення будь-якого карантинного обмеження — штраф. Для простих громадян — від 17 до 34 тисяч гривень, для посадових осіб — в рази більше: від 34 до 170 тисяч гривень. При цьому місцева влада має право і додаткові обмеження ввести.

Для чого це все робиться? Щоб мінімізувати кількість контактів між людьми і запобігти поширенню нового коронавіруса. Як показує практика Китаю, строгі карантинні заходи його зупиняють. І як ми всі побачили на прикладі Італії, зволікання з оголошенням карантину може призвести до великої кількості хворих і загиблих. Тому важливо дотримуватися всіх обмежень.

Більше на тему: Зоряна Скалецька про коронавірус: чи потрібні маски здоровим людям?

Практичні поради

Як юрист хочу дати вам кілька практичних порад з конкретними прикладами.

  • Скажімо, ваш роботодавець вимагає носити маску. І це є умовою допуску до роботи. Саме він, згідно з трудовим законодавством, повинен забезпечити вас цим засобом захисту.
  • Коли поліцейські складають на вас протокол за порушення правил карантину, прослідкуйте, щоб у документі вони обов’язково вказали, яке саме порушення допущено і чим врегульовано дане обмеження: документ, стаття, частина.
  • Окремо хочу зупинитися на обов’язковій ізоляції. Людей, яких евакуювали з країн, де поширена інфекція, в установленому порядку зобов’язують до ізоляції. Підписавши згоду, вони будуть нести відповідальність. Передбачено штраф — від 17 до 34 тисяч гривень. Якщо ж людина знає про власний діагноз і свідомо, не дотримуючись правил, контактує з іншими, наражаючи їх на небезпеку, за це вже загрожує кримінальна відповідальність — від 17 до 51 тисячі гривень штрафу до позбавлення волі до 3 років. Якщо ж через дії порушника загинуть люди або будуть нанесені значні матеріальні збитки, наприклад, витрати на лікування значної кількості хворих, то можливо навіть позбавлення волі від 5 до 8 років.

Більше на тему: Життя на карантині: вся правда про самоізоляцію від Зоряни Скалецької


Так, обмеження суворі, але, як жартують у соцмережах, ми вперше можемо врятувати світ, просто залишаючись вдома в піжамах. Україна і світ подолають цю пандемію, але як швидко і якою ціною — залежить від кожного з нас. Тому будьте свідомі, дотримуйтесь правил і законів, мийте руки, зберігайте спокій і будьте здорові.

Дивіться ще більше корисних порад у програмі «Вікна-новини» на СТБ з понеділка по п’ятницю о 17:30 та 22:00.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить