Антивірусний закон в Україні: Зоряна Скалецька про відповідальність кожного з нас

На цьому тижні Парламент прийняв, а Президент вже підписав, закони про відповідальність за порушення самоізоляції і свідоме зараження інших. Втім, що ж це значить і в яких випадках настає ця відповідальність? Спеціальний експерт програми «Вікна-новини» на СТБ, ексміністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька розповіла подробиці.

Обмеження на карантині

Днями Президент підписав документи, спрямовані на протидію поширенню COVID-19. В Україні, як і в більшості європейських, а до цього — азіатських держав, карантин дійсно частково обмежує базові права людини.

По-перше, свободу пересування. Закриті пункти пропуску на кордонах для всіх видів транспорту, крім автомобілів. Заборонено автобусне і залізничне сполучення між містами. У громадському транспорті лімітовану кількість пасажирів.

По-друге, обмежена свобода зібрань. Будь-які політичні та культурні заходи за участю більше 10 осіб заборонені.

По-третє, право на віросповідання — не більше 10 віруючих в храмі.

По-четверте, обмежене право на підприємницьку діяльність. Все, крім продуктових магазинів, аптек і АЗС, під замком.

По-п’яте, право на медичну допомогу. Планові операції скасували.

Штрафи

За порушення будь-якого карантинного обмеження — штраф. Для простих громадян — від 17 до 34 тисяч гривень, для посадових осіб — в рази більше: від 34 до 170 тисяч гривень. При цьому місцева влада має право і додаткові обмеження ввести.

Для чого це все робиться? Щоб мінімізувати кількість контактів між людьми і запобігти поширенню нового коронавіруса. Як показує практика Китаю, строгі карантинні заходи його зупиняють. І як ми всі побачили на прикладі Італії, зволікання з оголошенням карантину може призвести до великої кількості хворих і загиблих. Тому важливо дотримуватися всіх обмежень.

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Практичні поради

Як юрист хочу дати вам кілька практичних порад з конкретними прикладами.

Скажімо, ваш роботодавець вимагає носити маску. І це є умовою допуску до роботи. Саме він, згідно з трудовим законодавством, повинен забезпечити вас цим засобом захисту.

Коли поліцейські складають на вас протокол за порушення правил карантину, прослідкуйте, щоб у документі вони обов’язково вказали, яке саме порушення допущено і чим врегульовано дане обмеження: документ, стаття, частина.

Окремо хочу зупинитися на обов’язковій ізоляції. Людей, яких евакуювали з країн, де поширена інфекція, в установленому порядку зобов’язують до ізоляції. Підписавши згоду, вони будуть нести відповідальність. Передбачено штраф — від 17 до 34 тисяч гривень. Якщо ж людина знає про власний діагноз і свідомо, не дотримуючись правил, контактує з іншими, наражаючи їх на небезпеку, за це вже загрожує кримінальна відповідальність — від 17 до 51 тисячі гривень штрафу до позбавлення волі до 3 років. Якщо ж через дії порушника загинуть люди або будуть нанесені значні матеріальні збитки, наприклад, витрати на лікування значної кількості хворих, то можливо навіть позбавлення волі від 5 до 8 років.

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Так, обмеження суворі, але, як жартують у соцмережах, ми вперше можемо врятувати світ, просто залишаючись вдома в піжамах. Україна і світ подолають цю пандемію, але як швидко і якою ціною — залежить від кожного з нас. Тому будьте свідомі, дотримуйтесь правил і законів, мийте руки, зберігайте спокій і будьте здорові.

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