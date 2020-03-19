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Життя на карантині: вся правда про самоізоляцію від Зоряни Скалецької

19.03.2020

Увесь світ закривається вдома і Україна — не виняток. Для чого потрібна така самоізоляція і якими правилами потрібно користуватися, щоб вона була ефективною — про все це розповіла у програмі «Вікна-новини» на СТБ ексміністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

ВООЗ радить дотримуватися самоізоляції. Причина таких заходів проста: чим менше контактів, тим повільніше поширюється коронавірус. І тим краще медичні системи країн зможуть реагувати на випадки захворювання.

Більше на тему: Доцільність використання масок і як їх правильно носити: рекомендації Зоряни Скалецької

Ексміністерка охорони здоров’я нагадує, що у зоні ризику знаходяться насамперед літні люди. Саме для них COVID-19 є смертельно небезпечним. Решта, в основному, навіть якщо не має проблем зі здоров’ям або будь-якого дискомфорту, може легко переносити інфекцію. Тому самоізоляція — краще, що ми можемо зробити для громадського здоров’я.

Як же убезпечити себе і близьких під час карантину?

«Найголовніше — подбайте про своїх бабусь і дідусів. Забезпечте їх усіма необхідними продуктами і призначеними лікарем медикаментами, засобами гігієни. Весь час перебувайте з ними на зв’язку. Так вони будуть знати, що в разі необхідності завжди отримають від вас допомогу. Плануйте покупки заздалегідь і складайте список. Так ви зможете менше часу витрачати в магазині. Віддавайте перевагу безготівковим, безконтактним способам оплати. А після кожного контакту з готівкою ретельно мийте руки або обробляйте їх санітайзером, — радить Зоряна Скалецька. — Якщо у вас є ознаки нездужання, краще попросити когось із друзів або сусідів допомогти з покупками, ніж самому, нехай навіть у масці, виходити з дому. Для сімей особливо важливо ретельно дотримуватися правил гігієни. Оскільки люди, які живуть поруч, можуть легко інфікувати один одного. Мийте частіше руки, провітрюйте приміщення, робіть вологе прибирання і санітарну обробку поверхонь, дверних ручок та інших предметів, яких ви торкаєтеся найчастіше. Зокрема, і телефонів».

Також ексміністерка охорони здоров’я радить: якщо ж хтось із близьких захворів, не обов’язково на коронавірус або грип, ізолюйте його. Він повинен користуватися окремим посудом і носити маску. Засоби гігієни хворого після використання обов’язково викидайте в закриту урну. Після чого ретельно мийте руки. Також мийте руки кожного разу після контакту з хворим членом сім’ї. Для стримування поширення вірусів провітрюйте верхній одяг, частіше пріть. Перед тим, як помістити речі в пральну машину, не струшуйте їх. Пийте більше води і не забувайте про фізичну активність. В інтернеті можна знайти курси на будь-який вік і смак для того, щоб підтримувати себе у формі в домашніх умовах.

«Як показує досвід, карантинні заходи є дієвими в умовах пандемії коронавіруса. Саме в Китаї був введений суворий карантин. Люди взагалі не виходили з дому. Після цього спалах хвороби пішов на спад. Карантин в Україні не настільки суворий, але важливо його дотримуватися. Це запорука безпеки для нас усіх. Тому дбайте про себе, піклуйтеся один про одного. Мийте руки, зберігайте спокій і будьте здорові», — підсумувала Зоряна Скалецька.


Дізнайтеся ще більше корисної інформації у програмі «Вікна-новини» на СТБ з понеділка по п’ятницю о 17:30 та 22:00.

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