Із 12 березня в Україні почав діяти карантин через поширення коронавірусу. Українців закликали по можливості залишатися вдома. А ще ‒ ретельно стежити за станом свого здоров’я і звертатися до лікаря при перших проявах симптомів вірусу. Ведучі телеканалу СТБ Григорій Решетник, Надія Матвєєва та Ектор Хіменес-Браво розповіли, як поводитися під час епідемії коронавірусу. Відеоролики зі зверненнями ведучих можна побачити в ефірі телеканалу СТБ.

Із усвідомленням своєї відповідальності перед суспільством та бажанням сприяти безпеці наших громадян в період пандемії, StarLightMedia запускає серію соціальних роликів. Ведучі телеканалів СТБ, Новий канал та ICTV легкими та зрозумілими словами допомагають українцям розібратись у морі інформації, дають перевірені поради та наголошують, що карантин – це не страшно, варто тільки дотримуватися рекомендацій. #ЗалишайсяВдома і тоді #всебудедобре!

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Так, ведучий реаліті «Холостяк» і проєкту «Неймовірна правда про зірок» Григорій Решетник, нагадав, що прості заходи профілактики коронавірусу, які допоможуть не допустити поширення захворювання і врятують життя тисячам людей.

«Зараз всі тільки й говорять, що про коронавірус. Якщо у вас немає симптомів захворювання (кашлю, чхання) і ви не доглядаєте за хворою людиною, вам маска не потрібна. Залиште її тим, хто її дійсно потребує, ‒ переконує Григорій Решетник. ‒ Що потрібно робити? Частіше мийте руки. Прикривайте рот і ніс, коли кашляєте або чхаєте. І дотримуйтеся дистанції метр-півтора, коли спілкуєтеся з людьми, у яких є симптоми захворювання. Бережіть себе! Все буде добре!»

Ведуча проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва закликала всіх українців подбати про людей похилого віку. Невелика допомога в цей важкий період допоможе вберегти багатьох від згубного вірусу.

«Проявляйте співчуття по відношенню один до одного. Особливу увагу приділіть людям похилого віку. Проведіть їм інтернет, оплатіть комуналку, купіть продукти, воду. Зробіть усе, щоб вони без зайвої потреби не виходили на вулицю. Пам’ятайте, наскільки важливо нам зараз подбати про тих, хто може найбільше постраждати від коронавірусу. Будьте здорові і пам’ятайте: все буде добре», ‒ закликає Надія Матвєєва.

Суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво розповів про те, як правильно готувати їжу під час пандемії, а також згадав про те, чи допоможе часник в лікуванні коронавируса

«Часник ‒ не панацея. Це корисний продукт, але від коронавируса не врятує. Мийте руки до, під час і після приготування страв. Ретельно готуйте м’ясо і часник не забувайте додавати. Використовуйте різні дощечки і ножі для сирих та готових продуктів. А якщо ви, як і я, повернулися з-за кордону, залишайтеся вдома. Самоізолюйтеся на 14 днів. Пам’ятайте, Карантин ‒ це не канікули. І будьте здорові!», ‒ каже Ектор Хіменес-Браво.

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