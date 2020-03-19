19 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 30 серія проєкту «Сліпа», заснованого на реальних історіях людей. Чи зможе бабуся Люба допомогти молодому чоловіку. Артем побачив свого батька одночасно у двох місцях. Детальніше читайте в матеріалі.

Артем навчався в аспірантурі і жив у повній сім’ї. Його батьки були щасливі разом протягом багатьох років. Одного разу Артем побачив свого батька практично одночасно у двох місцях. Він розповів про це своїй мамі. Жінка чула, що це ‒ поганий знак. Вона попросила сина поїхати до бабусі Люби і запитати, що загрожує Олексію.

Сліпа розповіла, що його батькові загрожує смерть. Однак бабуся просила не лізти сина і не заважати своєму батькові, оскільки доля Олексія буде залежати від нього самого.

Молодий чоловік намагався не втручатися, однак він запідозрив свого батька у зраді. Так і сталося: Олексій кинув свою дружину і подав на розлучення. Артем дізнався, з ким його батько зраджує мамі і спробував привернути увагу його коханки до себе.

Що насправді відбувається з Олексієм і чи вдасться Артему повернути батька в родину? Дивіться докладніше в 30 серії.

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Video: «Сліпа» 30 серія: Як врятувати шлюб Сліпа: в 30 серії ви дізналися, як врятувати шлюб. Як допомогла молодому чоловікові Сліпа в 30 серії від 19.03.2020

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