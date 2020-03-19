Сьогодні, 19 березня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 29 і 30 серії проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Це історія про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Детальніше читайте в матеріалі.

У 29 серії серіалу «Сліпа» по допомогу до бабусі Люби звернулася Аня Шоптенко. Дівчина вже майже рік жила зі своїм хлопцем Сашком. На зустрічі з батьками вона вперше в житті побачила страшне видіння, ніби її хлопець помер.

У 30 серії серіалу «Сліпа» до бабусі Люби звернувся молодий хлопець. Артем побачив свого батька одночасно в двох місцях. Як розповіла йому мама, це дуже поганий знак, який віщує біду.

Дізнайтеся всі подробиці в 29 і 30 серіях серіалу «Слепая» від 19.03.2020.

Video: «Сліпа»: чим зацікавлять 29 і 30 серії від 19.03.2020 Сліпа - 29 і 30 серії на сайті СТБ вже 19.03.2020. Про що сюжет 29 і 30 серії фільму Сліпа читайте в анонсі

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