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«Сліпа» 29 серія: Які подарунки не можна приймати в дар
19 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 29 серія проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Ані Шоптенко. Дівчина дуже злякалася, коли до неї прийшло бачення, в якому її коханий загинув. Детальніше читайте в матеріалі.
Студентка Аня Шоптенко вже майже рік жила зі своїм хлопцем Сашком. На зустрічі з батьками вона вперше в житті побачила страшне видіння, ніби її хлопець помер. Аня вирішила звернутися за допомогою до бабусі Люби, щоб та пояснила, що відбувається.
Сліпа розповіла Ані, що її кохангому загрожує смерть і щоб зняти прокляття, дівчина повинна кинути Сашу. Також бабуся Люба розповіла, що Аня володіє особливим даром. Однак дівчина не повірила словами бабусі Люби. Вона пішла в гості до своєї мами, щоб переконатися у своїй правоті. Мама Ані почала вмовляти її кинути Сашу. Те ж саме зробили батьки молодого хлопця: вони говорили, що Аня ‒ не пара йому. Чому батьки так категорично налаштовані проти союзу молодих людей і яке лихо спіткало Сашу? Детальніше дивіться в 29 серії.
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Video: «Сліпа» 29 серія: Які подарунки не можна приймати в дарСліпа: в 29 серії ви дізналися, які речі можна приймати в дар. Як допомогла дівчині. Сліпа в 29 серії від 19.03.2020
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