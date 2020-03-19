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Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Прем’єра Супермама – дивіться скоро на СТБ

19.03.2020

Цієї весни телеканал СТБ презентує новий психологічний сімейний проєкт Супермама. Щотижня 4 ідеальних мами ходитимуть в гості одна до одної з ревізією. Перевірки проходитимуть під пильним наглядом Дмитра Карпачова, який проаналізує психологічний клімат і атмосферу в кожній родині. Яким буде вирок ведучого? Яка насправді ідеальна мама? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн прем’єру нового проєкту Супермама скоро на СТБ!

Video: Прем’єра Супермама – дивіться скоро на СТБ

Прем’єра – Супермама 1 сезон почнеться вже скоро на СТБ. Дивіться нові випуски Супермама 1 сезон

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