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Вони думали, я приховую свій справжній вік: зізнання учасниці «Холостяк»-10 Аліни

19.03.2020

Однією з учасниць 10-го сезону реаліті «Холостяк» стала відома вокалістка шоу «Х-фактор». Кількість переглядів з її виступу сягають більше 18 мільйонів. Шанувальники задаються безліччю питань, серед яких і мета на проєкті, і вік юної співачки, а також витримка в колі суперниць. Про все це Аліна розповіла в одному зі своїх інтерв’ю.

холостяк 10

Аліна воліла знайомитися з Максом останньою, не дивлячись на те, що приїхала раніше за Холостяка: «Завжди все найкраще залишають під кінець. Це як на концертах: топові артисти виступають або на початку, або в самому фіналі».

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Пісня як подарунок — це продуманий хід дівчини. І нехай для всіх глядачів такий сюрприз від Аліни був очевидним, Макса їй здивувати вдалося. Учасниця стверджує, що саме пісня їй найближче. Чому би не ділитися тим, що важливо?

«Просто я розуміла, що, коли співаю, то є сама собою. Що стосується вибору хіта, то він був спонтанним: цю пісню вперше почула багато років тому, коли була в США, де влаштувалася економкою. Бачите, вона стала для мене доленосною. Я й подумати не могла, що через кілька років виконаю її для Макса, доля якого теж пов’язана з Америкою», — розповідає Аліна.

холостяк 10

Але найцікавіша і незвичайна реакція надійшла від суперниць. Всі пам’ятають, як учасниці впевнено стверджували, що Аліна ще зовсім дитина. А в її повнолітті ще необхідно переконатися. Дівчина зізналася, що під час Першої вечірки одна навіть підійшла і розглядала обличчя Аліни, ніби експонат.

«Вона аргументувала свою зацікавленість тим, що у мене немає зморщок, а я всього на один рік за неї молодша. Мовляв, такого не може бути і, напевно, я просто приховую свій справжній вік. Мені було смішно. По-моєму, секрет того, як ти виглядаєш, у внутрішніх якостях — потрібно бути добрим, багато посміхатися. Щасливі люди завжди сяють і роблять оточуючих краще», — розповіла учасниця проєкту «Холостяк»-10 Аліна.

Їй справді доводиться стикатися з питаннями, які стосуються віку. Але Аліна не вважає це якоюсь великою проблемою, адже куди краще пройти складний життєвий шлях, набратися мудрості, і при цьому не втратити щиру дитячу безпосередність!

Як складуться стосунки Макса і Аліни — ми дізнаємося в наступних випусках романтичного реаліті «Холостяк»-10. Вмикайте щоп’ятниці телеканал СТБ о 19:00!

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