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Куди піти з дітьми

19.03.2020

Діти завжди жадають пізнавати світ і сидіти на одному місці вони точно довго не зможуть. Які цікаві місця є в Києві та куди піти з дітьми, аби незабутньо провести час ― читайте далі в матеріалі.

досуг

Парк «Київська Русь»

Пориньте разом зі своїми дітьми в атмосферу Древнього Києва V-XIII століть. У будь-який час року в парку знайдуться різноманітні розваги для всієї сім’ї. Ви зустрінетесь із середньовічними лицарями, на власні очі побачите змагання на конях та стрільбу з лука та незабутньо проведете час.

Місцезнаходження: Київська обл., с. Копачів.

Вартість для дітей: від 60 грн.

досуг

Парк «Київ в мініатюрі»

Відвідайте разом зі своїми дітьми унікальний музей та відчуйте себе справжнім Гулівером. У парку наявні експонати, які є точними копіями великих столичних будівель в масштабі 1:33! Тож якщо вам набрид міський шум та з’явилося нестримне бажання побувати на природі, рушайте в парк «Київ в мініатюрі».

Місцезнаходження: Київ, проспект Броварський, 9-В.

Вартість для дітей: 25 грн.

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досуг

Скалодром

Якщо ваша дитина дуже активна та непосидюча, проведіть разом з нею час на скалодромі. Регулярні заняття на скалодромі поліпшують витривалість та підвищують самооцінку вашої дитини. Крім того, ваша дитина отримає масу позитивних емоцій та незабутніх вражень. 

Найкращі скалодроми в Києві: скалодром «ЦЕХ», школа скелелазіння «Jiwa», скалодром «UP!».

Вартість для дітей: від 30 грн.

досуг

Картинг

Дозвольте своїй дитині відчути себе справжнім гонщиком та відчути неймовірну швидкість. Випробувати всіма улюблений вид спорту можна як дітям, так і дорослим. Тож не зволікайте, а влаштуйте справжній командний турнір та весело проведіть час.

Найкращі картинг-центри в Києві: «Skymall Karting», «Smart Kart», «Жага швидкості».

Вартість для дітей:  від 100 грн.

досуг

Контактний зоопарк «Зверополіс»

Це дивовижне місце, де можна поринути у світ живої природи. Відвідувачі зможуть побачити близько 20 видів різноманітних тварин. У зоопарку можна гладити, брати на руки, а за бажанням навіть погодувати і сфотографуватися з будь-якою тваринкою.

Місцезнаходження: вул. Вадима Гетьмана 6, ТРЦ «Космополіт».

Вартість для дітей: від 130 грн.

Більше на тему: Вивчення англійської мови для дітей: з чого почати та головні принципи

досуг

Дитяче місто професій «KidsWill»

Одне з найзаповітніших бажань дітей ― відчути себе дорослими. «KidsWill» ― це країна із дитячих мрій зі своїми правилами, законами і навіть грошовою одиницею. Така зменшена версія дорослого світу дозволить дітям познайомитися більше ніж з 90 видами різних професій, навчитися заробляти гроші та витрачати їх на власний розсуд. 

Місцезнаходження: вул. Академіка Заболотного 37, ТРЦ «Арт Молл».

Вартість для дітей: від 70 грн.

досуг

Музей «Експериментаніум»

Це один з найцікавіших музеїв для дітей, який точно варто відвідати. Адже тут можна поспостерігати, пізнати дещо нове та власноруч поекспериментувати. Освітні програми тут подаються у вигляді цікавих наукових шоу. Гарантуємо, що цікаво буде не тільки дітям, а й батькам.

Місцезнаходження: Київ, проспект Степана Бандери 6.

Вартість для дітей: від 185 грн.

досуг

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