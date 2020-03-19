Молодий і харизматичний актор театру і кіно Григорій Бакланов вже добре знайомий глядачам. У продовженні багатосерійного фільму «Ніщо не трапляється двічі» він повернеться до ролі Гліба. Актор відверто розповів про специфіку роботи з Оксаною Байрак та про те, як змінився його герой у продовженні фільму. Про це і не тільки – читайте в інтерв’ю з Григорієм Баклановим.

Розкажіть про свого персонажа: що його чекає і як він зміниться в продовженні фільму?

Мій герой в «Ніщо не трапляється двічі» змінився абсолютно, цілком і повністю. Раніше він був досить наївним і повітряним хлопцем. Зараз він вже дорослий чоловік, який має сім’ю, займається побутовими і професійними питаннями. Він більше не літає у хмарах, а все ж перетворюється на чоловіка. Але крім цього, перед ним постає важка і велика задача, яку він буде намагатись усі 8 серій подолати.

Який у вас був найскладніший знімальний день?

Я думаю тут кожен день, який у мене був, – він не простий. Кожна сцена несе за собою якісь великі рубежі, які потрібно переходити. Це не просто сцени, в яких ми можемо з’явитися і розповісти щось. Нам потрібно дійсно прожити, і якщо це не відбувається, то немає і кіно. Тому у цьому плані Оксана вимагає від нас не 100%, а 200%.

Вам ближче Гліб на початку історії чи у продовженні?

Знаєте, мені він ближче був все ж на початку, тому що і за віком, і за якимось внутрішніми моїми якостями мені було цікавіше і легше. Але я дуже радий, що наразі склалася саме така можливість. Адже як мій персонаж дорослішає, так і я росту, щось у моєму житті змінюється, якісь принципи і основні погляди. Мені цікаво рости разом з ним.

Що у дорослому Глібі вам подобається найбільше?

У першу чергу, в дорослому Глібі мені подобається його відповідальність за себе і своїх близьких, певною мірою виваженість його поглядів, часом навіть мудрих, на навколишні речі.

Яка лінія вам подобається крім вашої?

Чесно, усі! Мені сподобалося, що коли я відкрив сценарій фільму, я зрозумів, що абсолютно всі змінилися. Це як ніби інша історія. Історія, яка розгорнута з іншого ракурсу, і ми дивимося не просто на продовження чогось минулого, а на нову історію. Ми дивимося на тих же людей, але з іншого ракурсу, – і це вражає!

Як вам працювати з Оксаною Байрак?

Приголомшливо! Я вдячний долі, що ми зустрілися. Працюється нелегко, тому що це та людина, яка вимагає від тебе кожну секунду здійснювати не завжди звичні речі. Десь звикаєш розслаблятися, десь можна щось простіше зробити. А Оксана ніколи не дає збрехати ні собі, ні іншим. Тому доводиться дійсно намагатися і викладатися на повну. Вона строгий режисер і це тішить, тому що саме ця строгість дозволяє бути завжди зібраним і прибирає зайві якісь шуми, моменти, які тебе можуть відволікати, і допомагає сконцентруватися тільки на роботі і на твоєму персонажі.

Чи робите ви якісь особливі обряди перед зйомкою?

Я не можу сказати, що у мене є певна процедура, наприклад, коли перед кожним знімальним днем ​​я їм якийсь особливий фрукт або говорю якісь слова. Усе залежить від сцени. Якщо потрібно налаштуватися на якусь одну ноту, то я буду намагатися почути саме цей простір.

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