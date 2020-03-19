Гороскоп на 20 березня 2020 року розповість, що обіцяють зірки кожному знаку зодіаку. Кому варто прислухатися до своєї інтуїції, а кому, навпаки, не робити поспішних необдуманих вчинків. Читайте гороскоп на 20 березня 2020 року від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2020 рік від Хаяла Алекперова

Овен

Ви перебуваєте під впливом негативних емоцій. Багато думаєте і аналізуєте зайвого. Але березень — це найсприятливіший місяць для вас, щоб набратися світлої енергії. Тому змушуйте себе обмежуватися від негативу.

Телець

У вас все стабільно. Робота йде своєю чергою, особисте життя не терпить сварок і непорозумінь. Однак пам’ятайте, що не варто пускати обставини на самоплив. Не розслабляйтеся і тримайте руку на пульсі. У будь-який момент від вас можуть знадобитися зусилля.

Близнюки

Близнюки впевнені у своїх силах і собі. Тому сміливо прислухайтеся до того, що підказує вам ваша інтуїція. Вона не підведе.

Рак

Раки втрачають весь запас сил і здоров’я. Постарайтеся більш відповідально підійти до свого самопочуття. Також зверніть увагу на своїх близьких. Запитайте, можливо вони потребують вашої допомоги. Закупіть їм продукти і необхідні речі.

Лев

Леви продовжують досягати своїх цілей. Увесь секрет полягає в тому, що ви не знаходите часу на відпочинок. Однак це може відбитися на вашому здоров’ї. Приділіть сьогоднішній вечір собі. Приберіть телефон куди подалі і відключіть мозок від проблем насущних.

Діва

Сьогодні у вас з’явиться бажання допомагати оточуючим. Це і є прилив енергії, якою потрібно скористатися. Чим більше ми віддаємо, тим більше всесвіт нас винагороджує. Тому дійте за покликом серця.

Терези

Ви занадто сконцентровані на своїй зовнішності і зовнішньому вигляді. З’явилися зайві комплекси, пов’язані з недосконалістю. Але не здумайте занурюватися цілком у ці переживання. Хочете відчути себе краще? Влаштуйте домашні процедури краси і добре виспіться.

Скорпіон

Якщо здається, що нерви на межі, то вам не здається. Зірки говорять про те, що Скорпіони легко можуть зірватися на оточуючих. Однак надалі це додасть вам тільки клопоту і образ з боку близьких. Тримайте себе в руках.

Стрілець

Ваш бажаний результат, до якого ви прагнете, вже близький. Станьте трохи наполегливіше і впевненіше. Не бійтеся говорити про те, що вас не влаштовує і проговорювати проблему. Так ви здастеся більш прагматичною людиною, з якою приємно мати справу.

Козеріг

У Козерогів тиша і спокій. Саме час насолодитися домашнім затишком, а деяким навіть його забезпечити. Час карантину можна провести з користю і внести нових фарб у ваше сімейне життя.

Водолій

У Водоліїв очікуються зміни в кар’єрі. І багато що залежить від готовності відмовлятися від комфорту і звичного способу життя. Якщо хочете рости, тоді приготуйтеся до старанної роботи і віддачі.

Риби

Риби відчувають невпевненість у роботі, особистому житті, турбує здоров’я. Це не страшно, адже вам не вистачає банально енергії і вітамінів. Займіться зміцненням імунітету, пропийте вітамін Д.