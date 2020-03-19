Gо_A: ми будемо представляти Україну на Євробаченні 2021!

Гурт Gо_A, який став справжнім проривом цьогорічного Нацвідбору, місяць тому був обраний українцями для того, аби представляти країну на Євробаченні. Однак вчора організатори конкурсу повідомили, що Євробачення 2020 переноситься на наступний рік.

Гурт Gо_A також висловився з цього приводу. За словами учасників, вони будуть представляти Україну на міжнародному конкурсі, однак, вже наступного року:

«Певне, ви вже бачили, що цьогоріч Євробачення скасовано через зрозумілі причини. Але ми раді вам повідомити, що все ж таки представлятимемо Україну наступного року на Євробаченні 2021.Телеканали UA: ПЕРШИЙ та СТБ 2021 року додатковий національний відбір не проводитимуть. Про це зазначено на офіційній сторінці Євробачення в Україні».

Також гурт Gо_A подякував своїм слухачам за підтримку та написав, що чекає українців на своїх концертах:

«Ми дуже вдячні кожному з вас за підтримку і шалені емоції, що ви нам подарували. За віру у себе і переможний дух. За те, що перевернули наш світ і стали уже такою близькою музичною родиною! Бережіть себе та рідних, слідкуйте за здоров’ячком! А коли ситуація стабілізується — обов’язково зустрінемося на концертах та фестивальних майданчиках».

Нагадаємо, що представники конкурсу офіційно оголосили про скасування Євробачення 2020 у Роттердамі. За останні кілька тижнів організатори вивчили безліч альтернативних варіантів, які дозволили би провести Євробачення. Однак швидке поширення COVID-19 по всій Європі та обмеження, введені урядами країн-учасниць, спонукали Європейський мовний союз прийняти важке рішення не продовжувати конкурс.

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