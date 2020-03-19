Фатіма Горбенко про зйомки в серіалі «Акушерка»: Вдома я не могла повністю повернутися до себе

Вже скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового серіалу «Акушерка». Головну героїню у медичній драмі зіграє зірка костюмованої драми «Кріпосна» Фатіма Горбенко. Актриса відверто розповіла про виснажливі зйомки і свою самовіддану героїню. Детальніше читайте в матеріалі.

Генеральним продюсером нового 12-серійного проєкту виступила директор серіального виробництва групи StarLightMedia – Галина Балан-Тимкін. Команда проєкту зазначає: особливість «Акушерки» полягає у тому, що глядач побачить далеко не ідеальну картинку періоду очікування і щастя материнства. Це не просто серіал про лікарів, він про відносини і колосальний обсяг всіляких емоцій, почуттів і відкриттів.

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Зірка «Кріпосної» Фатіма Горбенко зіграє у новому серіалі Тетяну Скворцову – талановитого акушера-гінеколога. Актриса ділиться, що знімальний період був для неї виснажливим, але справлятися їй невпинно допомагали продюсер Галина Балан-Тимкін, режисер Анатолій Григор’єв і автор сценарію Оксана Калитюк. Фатіма Горбенко зізнається, що кожного дня на майданчику вона намагалася дотягнутися до масштабу особистості своєї героїні.

«Коли почалися зйомки я так занурилась у свою героїню, що навіть вдома не могла повністю повернутися до себе, як і мій персонаж. Нам здається, що такі самовіддані, фанатичні до своєї професії особистості як Тетяна, рятують людей, – бездоганні герої. Але насправді, вони вразливі, беззахисні, не пристосовані до життя, одинаки. Вони один на один зі своєю місією. Їх можна або прийняти повністю, або відпустити», – поділилася Фатіма Горбенко.

Не пропустіть вже зовсім скоро на телеканалі СТБ прем’єру нового серіалу «Акушерка»!

Джерело фото: Instagram – fagomsti

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