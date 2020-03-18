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Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випуску

18.03.2020

Традиційно в кінці кожного тижня дівчата мають можливість звернутися до Холостяка за допомогою відео. Нерідко саме такі короткі послання змінювали рішення головного героя на Церемонії троянд. Тому особливо цікаво дізнатися, про що ж учасниці кажуть чоловікові в особистих відеозверненнях. Редакція STB.UA ділиться усіма ексклюзивними відео, які не увійшли в ефір, проте потрапили до рук Макса Михайлюка.

холостяк-10

Більше на тему: Як Григорій Решетник вивів учасниць проєкту «Холостяк»-10 на емоції

Оля

Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випуску

Дивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі

Лея

Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випуску

Дивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі

Даша

Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випуску

Дивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі

Альона

Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випуску

Дивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі

Юля

Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випуску

Дивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі

Дана

Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випуску

Дивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі

Анна

Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випуску

Дивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі

Дана

Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випуску

Дивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі

Наташа

Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випуску

Дивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі

Аліна

Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випуску

Дивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі

Олена

Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випуску

Дивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі

Аня

Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випуску

Дивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі

Настя

Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випуску

Дивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі

Віка

Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випуску

Дивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі

Христина

Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випуску

Дивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі

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