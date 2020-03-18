Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випуску
Традиційно в кінці кожного тижня дівчата мають можливість звернутися до Холостяка за допомогою відео. Нерідко саме такі короткі послання змінювали рішення головного героя на Церемонії троянд. Тому особливо цікаво дізнатися, про що ж учасниці кажуть чоловікові в особистих відеозверненнях. Редакція STB.UA ділиться усіма ексклюзивними відео, які не увійшли в ефір, проте потрапили до рук Макса Михайлюка.
Більше на тему: Як Григорій Решетник вивів учасниць проєкту «Холостяк»-10 на емоції
Оля
Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випускуДивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі
Лея
Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випускуДивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі
Даша
Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випускуДивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі
Альона
Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випускуДивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі
Юля
Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випускуДивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі
Дана
Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випускуДивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі
Анна
Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випускуДивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі
Дана
Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випускуДивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі
Наташа
Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випускуДивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі
Аліна
Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випускуДивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі
Олена
Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випускуДивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі
Аня
Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випускуДивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі
Настя
Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випускуДивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі
Віка
Video: Відеозвернення учасниць проєкту «Холостяк»-10 у 2 випускуДивіться відео проєкту Холостяк 10 сезон з 2 випуску. Відеозвернення учасниць проєкту Холостяк 2020 випуск від 13.03.2020 - ексклюзивні відео в матеріалі
Христина