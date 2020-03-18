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Великий піст 2020: чи можна морепродукти в пост

18.03.2020

Великий піст в 2020 році припадає на період з 2 березня по 18 квітня. На ці дні віряни відмовляються від тваринної їжі. Чи можна їсти морепродукти у Великий піст 2020? Дізнаєтеся в матеріалі.

можно ли морепродукты в пост

Основний посил Великого посту упокорення гордині. У ці дні ми відмовляємося від духовних і тілесних задоволень. Заборонено їсти м’ясо, яйця, молоко і пити алкогольні напої. Дозволено виключно пісні продукти: рослинна їжа, соління, чорний хліб, сухарі, гриби, горіхи і каші на воді.

Чи можна їсти морепродукти у піст?

ассорти морепродуктов

За вченням святих отців Великий піст повинен здійснюватися шляхом відмови від їжі тваринного походження. Таким чином ми вчимося володіти своїми бажаннями. Від будь-якого продукту, який для вас є ласощами, потрібно відмовитися.

Однозначної відповіді, чи можна їсти у піст крабів, кальмарів, креветок та іншу морську їжу, немає. Є два судження щодо цього:

  1. Морепродукти можна їсти у піст, тому що у нашому раціоні вони з’явилися набагато пізніше. Як і рибу, їх можна вживати в певні дні, які дозволяє календар харчування у Великий піст 2019.
  2. Морепродукти не можна їсти у піст, тому що ми вбиваємо живий організм заради задоволення своїх тілесних бажань. У статуті Великого посту заборонено їсти будь-яку їжу тваринного походження. М’ясо морепродуктів прирівнюється до м’яса тварини.

Виняток! Морепродукти дозволено тільки через серйозну хворобу. У такому випадку перед постом необхідно звернутися до священика і попросити благословення на послаблення статутів Великого посту.

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