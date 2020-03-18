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Великий піст 2020: коли можна їсти рибу

18.03.2020

Великий піст в 2019 році почався 2 березня і закінчиться 18 квітня. У ці сім тижнів всім віруючим необхідно дотримуватися встановлених вимог до харчування. Рибні страви дозволені в певні періоди. Коли можна їсти рибу в дні Великого посту в 2020 році, читайте в матеріалі.

Більше на тему: Як харчуватися у Великий піст

когда можно есть рыбу в Великий пост 2019

Великий піст — один з найважливіших, строгих і тривалих встановлених церквою. Триває він 7 тижнів і завершається світлим святом Пасхи. Його суть — очищення душі і тіла. У церковних канонах є чіткі правила прийому їжі в цей період.

Коли можна їсти рибу в Великий піст 2020

когда можно есть рыбу в Великий пост 2019

Чи можна їсти рибу в Великий піст? Так, але існують правила, за якими рибу можна їсти двічі за пост — в свято Благовіщення (7 квітня) та у Вербну Неділю (21 квітня). Не забувайте, що вимоги до рецептів з риби такі ж, як і до решти пісних страв. Продукти повинні бути максимально прості: без приправ або соусів.

Морепродукти дозволені в піст по суботах і неділях нарівні з маслом, адже прирівнюються до рослин.

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