Доцільність використання масок і як їх правильно носити: рекомендації Зоряни Скалецької

У спеціальній рубриці програми «Вікна-новини» на СТБ ексміністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька продовжує розповідати про коронавірус, а також ділитися рекомендаціями. У черговому сюжеті — докладніше про режим носіння масок, доцільності їх використання, а також — як правильно одягати і носити засіб захисту.

Маски зараз в дефіциті. Тому ВООЗ підкреслює: через цей дефіцит найбільше засоби захисту необхідні хворим і медикам.

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Зоряна Скалецька зазначає, що в останні дні в Києві вона бачила дуже дивні приклади використання масок: «Зокрема спостерігала, як один чоловік курив сигарету, знявши маску з одного вуха. А в іншого — маска була натягнута на окуляри, які він час від часу поправляв руками. Бачила, як дві подружки в парку купили каву, зняли маски, випили напій і знову їх наділи. Це неправильні приклади носіння масок. Таким чином люди завдають собі більше шкоди, ніж користі. Оскільки маска, як сито, збирає багато небезпечних вірусів та інфекцій на собі. У ВООЗ, у зв’язку з поширенням коронавіруса, дають рекомендації про доцільність використання масок. Через дефіцит цих засобів захисту зазначають: маски потрібні тим, хто захворів, і тим, хто за ними доглядає — медичним працівникам і близьким. Тому закликають використовувати маски тільки в абсолютно конкретних ситуаціях».

У свою чергу, консультант головного офісу ВООЗ Крістін Франсіс пояснює: «Якщо ви кашляєте, у вас підвищена температура або ускладнене дихання, надіньте маску і зверніться за медичною допомогою. Якщо у вас відсутні такі симптоми, немає необхідності носити маску, адже не доведено, що вона захищає здорову людину. Однак, якщо ви здорові, але доглядаєте за людиною, яка може бути інфікованою новим коронавірусом, вам потрібно надіти маску».

Тому, якщо необхідність носити маску дійсно є, ВООЗ дає рекомендації, як це правильно робити:

По-перше, перш ніж скористатися маскою, потрібно ретельно помити руки милом або спиртовим розчином. Після цього розгорніть маску і акуратно надіньте її на себе. Закріпіть металевий фіксатор на носі. Одягніть маску так, щоб її нижня частина закривала ваше підборіддя. Маска повинна щільно прикривати все обличчя.

По-друге, ні в якому разі не торкайтеся маски руками або іншими предметами. Зніміть її як тільки маска стане вологою або через 2—3 години носіння. Це дуже важливо, інакше ви можете підхопити інфекцію.

По-третє, коли знімаєте маску, не торкайтеся до тієї частини, яка закриває обличчя. Знімайте за вушні петлі і відразу помістіть використану маску в накриту кришкою урну. А тоді негайно знову ретельно помийте руки.

«Якщо ваша маска стала вологою або мокрою, замініть її на суху. Ніколи не користуйтеся маскою двічі. А після кожного використання викидайте її відразу в закриту урну», — акцентує Крістін Франсіс.

На цьому наполягає і ексміністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька. Вона зазначає, що прості медичні маски — одноразові. Їх не можна прати, сушити — щоб вам не говорили в кумедних відео, які поширюються в соцмережах. ВООЗ попереджає, що маски не рятують від зараження коронавірусом, але кожен з нас може внести свій вклад у боротьбу з пандемією, дотримуючись правил. Зараз зусилля більшості країн спрямовані на те, щоб обмежити кількість контактів і уповільнити поширення COVID-19.

«У фокусі — захист літніх людей, які є найбільш вразливою до вірусу категорією. Наприклад, в моєму будинку сусіди пропонують купувати пенсіонерам продукти та інші необхідні речі, залишаючи пакети під дверима, — ділиться Зоряна Скалецька. — Так ми зможемо дотримуватися карантину і подбати про тих, хто цього найбільше потребує. Поговоріть зі своїми близькими, друзями, сусідами, запитайте, чим ви можете допомогти, і попросіть про допомогу, якщо ви в її потребуєте. Психологічна підтримка важлива в такий час. Ми, українці, за останні роки демонстрували дивовижну здатність до самоорганізації та підтримки. Тому дбайте про себе, піклуйтеся один про одного, дотримуйтесь рекомендацій фахівців. Так разом із усім світом ми подолаємо цю пандемію. Мийте руки, зберігайте спокій і будьте здорові».



Дізнайтеся ще більше корисної інформації у програмі «Вікна-новини» на СТБ з понеділка по п’ятницю о 17:30 та 22:00.

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