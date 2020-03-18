18 березня в ефірі телеканалу СТБ вийшла 28 серія проєкту «Сліпа», заснованого на реальних історіях людей. Чи зможе бабуся Люба допомогти молодому чоловікові. Останнім часом він почав чути плач немовляти. Але у нього з дружиною не було дітей. Детальніше читайте в матеріалі.

Максим був щасливий у шлюбі. Він мріяв стати батьком. Останнім часом чоловік почав чути плач немовляти. Оскільки у нього з дружиною дітей не було, цей інцидент дуже налякав його. Максим звернувся до бабусі Люби за порадою.

Сліпа розповіла, що він занадто поспішає. Саме тому й чує плач свого ненародженого сина. Також бабуся Люба розповіла, що в майбутньому у нього та його дружини буде двоє дітей, проте вона порадила не поспішати, а приділити більше уваги своїй дружині.

Максим же по-своєму зрозумів настанови бабусі Люби. Він ще з більшим завзяттям почав говорити про дітей. Так тривало кілька місяців, поки Максим не виявив протизаплідні пігулки, які потай приймала його дружина. Чи зможе чоловік пробачити свою кохану і чому вона його обманювала? Детальніше дивіться в 28 серії.

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Video: «Сліпа» 28 серія: Чому не можна купувати речі до народження дитини Сліпа: в 27 серії ви дізналися, чому не можна заздалегідь купувати речі не народженій дитині. Як допомогла чоловікові Сліпа в 28 серії від 18.03.2020

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